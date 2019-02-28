快速入睡　Dreamlight Pro智能助眠眼罩

返工返學壓力大以致晚間失眠，假如不想「眼光光到天光」，可嘗試使用美國Dreamlight Pro智能助眠眼罩，能夠透過光療以及聲音雙管齊下，並設有睡眠流程，讓你減壓放鬆身體，從而達到助眠的效果，平時Lunch Hour午睡或者搭長途機使用，就大派用場。



採用人體工學設計和舒適面料的Dreamlight Pro，利用3D模型分析分散壓力，所以戴上後不會感到面部受壓，而且不會滲光，打造全黑的睡眼環境。眼罩內設計有呼吸燈、心率感應器和喇叭，可以利用藍牙配對《Dreamlight Pro》手機App，而且呼吸燈備有4種模式，讓你揀選呼吸燈的頻率和亮度，實試戴上後望着盞燈，的確令人有睡意，而且跟着頻率呼吸，還可以看到心率亦會續漸減慢。不過眼罩最大的賣點是聲音，可以選擇雨點聲、雀仔聲、雷聲等，甚至將幾種聲音混合都得。此外，App亦支援晝夜調節、紅外線美容、喚醒時間等功能，適合日夜癲倒或者經常周圍飛有時間差的用家使用。