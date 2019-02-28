Top Handle Bag街拍爆紅　唔挽你就Out

每到開季時分，買手袋可說是女生的指定動作，今個春夏季，那個手袋款式最應該入手？大家都知時裝周的街拍向來最能反應今期流行，在最近的時裝周，這款手袋就頻頻在潮人手中出現，說的是Top Handle Bag手挽袋，個個潮人都挽着成為她們最愛的配搭，唔買就Out喇！



【迷你版挽出個性】

Top Handle Bag手挽袋在今個春夏大肆回歸，紅遍各大T台。手挽袋向來是淑女們的至愛，簡約典雅的設計更是手袋中的經典，為何今季會成為潮人的寵兒？原因是一眾品牌都紛紛為手挽袋打造可愛的迷你版，Gucci將繽紛的花卉圖案融入，Balenciaga將品牌標誌印滿袋身，令吸睛度大增。此外形狀亦不局限於傳統的方形，Louis Vuitton帶來球狀設計、Balmain的拱門形狀，還有Staud恍如碗狀的外形，不同形狀令造型更有個性，手袋雖小但卻足以提升你的時尚氣場。



【BOYY潮人寵兒】

要數今期在街拍中突圍而出的手挽袋設計，大家知道後相信會感到愕然，因為它並非大家熟悉的大品牌，而是來自泰國的小眾品牌BOYY，但它真是紅到開巷，在四大時裝周中的曝光率比大品牌還要高。最多人挽的款式是袋身束有一條粗搭帶扣，這也是品牌的標誌性造型，除了顏色選擇多，今季更大玩拼色，將多個甜美的粉色拼湊在手袋上，俘虜一眾潮人。



【中型最啱上班族】

除了可愛的迷你版，T台上亦不乏實用的中型尺寸手挽袋，最適合上班族，簡潔大方的方形袋身，挽上就能表現幹練一面。Burberry和Miu Miu線條利落的設計，沒有繁複的拉鏈扣飾，長青又耐看。Fendi和Prada則以拼色手法來突出袋身線條，滲透出低調的復古味。