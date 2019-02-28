告別平成：平成廣告王　木村竟然輸畀……

要衡量一個藝人的受歡迎程度，代言多少廣告（日本人稱為CM，Commercial Message的簡稱）絕對係一個標準，畢竟廣告商都會個搵受歡迎又有叫座力的藝人來宣傳嘛，愈多廣告在身，自然亦代表愈被認同。回顧平成的30年，你估拍得最多廣告的男女藝人係邊位？大家當堂會有好多藝人名字噏喺嘴唇邊，但我相信大家要估中並唔容易，事關無論男女界別，排第一都並大家耳熟能詳的紅星，先講男藝人，平成紅透半邊天的SMAP三子木村拓哉、中居正廣及香取慎吾都只係屈居第二，究竟邊個咁把炮呢？



木村5連霸

先講講平成廣告排行榜的計法，簡單講邊個獲得最多年度CM王，就係平成的廣告之王，而男藝人方面，先講講國民組合SMAP的排名，當中的木村拓哉、中居正廣及香取慎吾均位列亞軍位置，各贏得5年的年度CM王寶座，其中木村更一口氣連續5年冧莊（2005年至2009年），加上草彅剛於2004年奪得唯一一次的廣告王，SMAP的成員幾乎雄霸了平成中期的年度CM王，認真巴閉！反而被喻為接SMAP班的嵐，於廣告界並不特別吃香，只有櫻井翔（2014年）及相葉雅紀（2015年及2016年）曾奪過年度CM王，有啲失威喎！



爆紅高球手

而跟SMAP成員平起平坐的，則是職業高爾夫球手石川遼，他於2007年以15歲零8個月之齡奪得了萬星威公開賽KSB杯，成為了日本高爾夫球巡迴賽的最年輕冠軍，並火速爆紅，於2009年至2013年連續5年成為廣告王，而且更厲害的是，他於2011年及2012年分別代言多達17間公司，數量是其他男藝人望塵莫及的！而男性運動員似乎也深受日本廣告商歡迎，職業網球手錦織圭便是2016年的廣告王，而前網球選手松岡修造更獲得兩次（2008年、2014年），而拳擊手Bob Sapp則是2003年的冠軍。



終極廣告王是……

至於平成的廣告王者，則是著名藝人所George奪得。這位於1955年出生、以「創作歌手兼搞笑藝人」自居的藝能界大哥，一共奪得7次年度廣告王，他身兼多職，既是演員、配音員、主持、唱片騎師、作家、遊戲設計師，甚至做過連載漫畫家，並擁有多個冠名綜藝節目，可見其人氣及江湖地位，而他先於1992年至1996年5度獲得年度廣告王，再於1998年及1999年冧莊，稱霸了平成時代的初期。



平成廣告排行榜（男藝人）年度第1位

1989年（平成元年）Tunnels（代言11社）

1990年（平成2年）Tunnels（代言10社）

1991年（平成3年） 加勢大周（代言8社）

1992年（平成4年）所George（代言8社）

1993年（平成5年）所George（代言9社）

1994年（平成6年）所George（代言8社）

1995年（平成7年）所George（代言8社）

1996年（平成8年）唐澤壽明、所George、中居正廣、本木雅弘（各代言8社）

1997年（平成9年）香取慎吾、Ninty-Nine、中居正廣（各代言7社）

1998年（平成10年）所George（代言9社）

1999年（平成11年）香取慎吾、所George（各代言8社）

2000年（平成12年）香取慎吾（代言10社）

2001年（平成13年）中居正廣（代言10社）

2002年（平成14年）香取慎吾、中居正廣（各代言8社）

2003年（平成15年）Bob Sapp（代言10社）

2004年（平成16年）草彅剛（代言9社）

2005年（平成17年）木村拓哉、坂口憲二、中居正廣（各代言8社）

2006年（平成18年）香取慎吾、木村拓哉（各代言9社）

2007年（平成19年）木村拓哉（代言11社）

2008年（平成20年）木村拓哉、松岡修造（各代言10社）

2009年（平成21年）石川遼、木村拓哉（各代言13社）

2010年（平成22年）石川遼（代言17社）

2011年（平成23年）石川遼（代言17社）

2012年（平成24年）石川遼（代言15社）

2013年（平成25年）石川遼（代言12社）

2014年（平成26年）櫻井翔、松岡修造（各代言11社）

2015年（平成27年）相葉雅紀（代言12社）

2016年（平成28年）相葉雅紀、錦織圭（各代言12社）

2017年（平成29年）遠藤憲一（代言12社）

2018年（平成30年）出川哲朗（代言14社）