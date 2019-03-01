三界五行：【豬】太歲當頭　努力謀幸福

生肖屬豬的人適逢己亥豬年，除了值太歲，還與太歲相刑。流年運程光憑這兩點，是不足為據的，還得看流年命盤才可以作準。



命盤有「歲駕」、「天解」、「太歲」、「劍鋒」、「指背」、「三刑」、「血刃」、「浮沉」及「伏屍」。乍看可能令人覺得可怕，但傳統的正宗占星學，絕對不是一味靠嚇的，而是善意提醒，有這樣一回事，有這個可能性，但沒有這個必然性，教人敬畏大自然，尊敬祖先，孝順父母，善待他人，不貪不謀不冒險，把或然率和風險降到最低，趨吉避凶，轉危為安，化危為機，就是玄學和占星學可以在中國生存了幾千年的重要原因。



歲駕、太歲，並非凶星，道家以六十位德高望重，對朝廷、社稷、百姓作了傑出貢獻的人，與天干地支組合配對，成為六十位太歲，並且經過各個朝代的皇帝認可，成為道家文化的重要部分，很多道觀寺院都有供奉，上至天子皇帝，下至平民百姓，都前往虔誠膜拜，怎會是兇神惡煞呢？



凡是值太歲，歲駕與太歲都在該生肖的星盤出現。民間說：「太歲當頭坐，無福必有禍」，有人誤會，以為太歲當頭坐的年份「只有禍，沒有福」。其實是趁太歲當頭坐，努力謀求幸福，否則就會招來災禍。如果真的「只有禍，沒有福」，就應該說「太歲當頭坐，無福只有禍」了。



生肖屬豬的人，不要過分擔心，因為還有一顆天解，天解是上天派來消災解難的吉星，大大減輕諸多凶星的負面影響。（豬之一）



方向宇