本年最期待新建築登場　上網拎免費飛入場

踏入3月，大家最期待的，相信就是鬼才建築師Thomas Heatherwick操刀的紐約最新地標Vessel了！



這幢高16層、被暱稱為Vessel的建築物（暫沒有正式名稱），將於3月15日正式開幕，建築的外形猶如巨型蜂窩，據說靈感源自印度階梯天井式建築，這幢建築猶如倒三角，而中間的開口亦由下而上逐漸擴大，並由154個縱橫交錯的樓梯組成，遊客可以一邊行一邊觀賞360度及不同高度的城市景觀。



有趣的是，Vessel並沒有目的地，可說是一條向上延伸的散步徑，讓所有走進Vessel的人們一邊散步也能一邊交朋友。



Vessel乍看就像是霍格華茲裏的魔法樓梯，又令人聯想到畫家M. C. Escher筆下「永遠行不完的樓梯」（電影《潛行空間》都玩過），如此獨特的外形，相信會成為曼哈頓最新地標！



現時到其官網，還可以預留免費門票，這段期間到紐約的朋友，別錯過機會啊！

網址：https://www.hudsonyardsnewyork.com/discover/staircase/

