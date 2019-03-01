果粉聚焦：呢條邨靚出國際

iPhone影相功能愈來愈強，不但可用來開工，近年不少攝影比賽的得獎作品更由iPhone拍攝。Apple早前舉辦了自家的「Shot on iPhone Challenge」攝影比賽，廣邀全球用戶參與，而經過一輪評審，日前官方公開了獲獎的10幅相片，並放在官網讓一眾果粉先睹為快！



10幅相片的作者來自不同國家或地區，包括新加坡、德國、白俄羅斯、以色列及美國，當中涵蓋了幾代iPhone，由iPhone 7至iPhone XS Max都有，盡顯iPhone近年的出色鏡頭質素。

題材方面，10幅各有不同，既有城市風光、稀奇動物，也有光線反射及日常生活，當中由美國攝影師Alex Jiang以iPhone XS Max拍攝的作品，更是大家熟悉的「打卡熱點」彩虹邨，評審大讚相片呈現出完美構圖及可愛色彩，香港人見到一定好有親切感。



獲獎的10幅相片將會在指定城市的廣告牌、Apple Store及網上展出，若想細閱每張相片的評審意見，可到以下傳送門：https://apple.co/2IFCdFk。