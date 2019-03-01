東沖有料到：泰國著名女星的副業

泰國無論男藝人也好女藝人也好，不少都有娛樂事業以外的生意，例如曾在十年前拍攝TVB劇集《爭分奪秒》的泰國女星Sririta Jensen（暱稱Rita）今時今日依然美艷動人，她本身開設了一個自家品牌，生意包括售賣Spa產品，亦開設提供下午茶的Spa店。最出名的一間Spa店位於BTS站Phrom Phong附近一幢大廈樓上，讓你恍如置身密室中做Treatment，樓上則是型格的Cafe店，經多個媒體發功後，已經成為港台遊客必到一站。她最新鮮熱辣的搞作是，於Icon Siam商場高島屋百貨的化妝品部開設了專門店，店內有其Spa產品發售外，亦有下午茶茶室，全部以綠色為主，猶如一個Secret Garden，環境很美。



不過講到美，當然及不上老闆娘啦，店舖開張之日邀請了小弟參觀，在場人士星光熠熠，Rita透露該店設有限定產品，她亦不時巡舖，如果大家想買產品，或只想見她一面，都可以留意這間分店。



其實泰國女星在凍齡及美容的確有一手，Rita於十年前漂亮動人，十年後依然美艷非常，究竟是她服了長生不老藥，抑或用了甚麼特別產品？我曾向她詢問，但她卻沒有透露，真的十分可惜！



胡慧沖