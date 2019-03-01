飲食嘗識之大阪燒 VS 廣島燒

日本燒餅之中，大阪燒及廣島燒同樣受歡迎，但大家又知道兩者有何不同之處呢？今日就請來本地一間大型連鎖日本燒餅專門店的副店長香棨翰師傅，和大家介紹一下。香師傅指，很多人都以為大阪燒和廣島燒沒有分別，其實兩者無論材料 、烹調方法及口感都各異。例如大阪燒的口感會比較鬆化，而廣島燒因為加有炒麵及大量椰菜絲，所以餅底會比較高身，以及吃起來會豐富很多。



此外，除材料不同外，大阪燒及廣島燒的麵糊也不一樣。以廣島燒麵糊為例，主要是用小麥粉、水、沙糖及油調校而成，再配以炒麵及椰菜絲等。至於大阪燒的麵糊，就混合了小麥粉、蛋白、水及發粉等，再加椰菜碎、天婦羅碎等配料拌撈勻。



做法方面也有不同，大阪燒會先在麵糊中加椰菜粒、薑絲、天婦羅碎、葱花及其他海鮮或肉類，最後加隻雞蛋在上面拌勻，再倒在預熱的陶板上面，煎15分鐘，期間每5分鐘翻一次。而廣島燒裏面會有大量椰菜絲及炒麵，炒熟的椰菜絲再放上炒麵，最後用蛋皮包着，是一層一層咁做出來的。最後香師傅指，無論大阪燒或者廣島燒，煎好之後都會在面層淋上燒汁，灑上鰹魚粉同海苔粉，令味道吃起來更加豐富。