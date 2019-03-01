本日日本：超級錢湯開幕　Hea足成晚不是夢

日本錢湯公司「極樂湯」，於今天（3月1日)在東京千代田區開設了全新的超級錢湯「RAKU SPA 1010 神田」，不但是該公司首度在東京23區登場，更有多項特點，以後夜晚也不愁沒地方去了！



「RAKU SPA 1010 神田」是由原本的浴場「淡路町施設」改建而成，不但有基本的炭酸泉及桑拿等浴場設施，更設有「共享工作空間」、食堂及酒吧區，並有5,000本雜誌及漫畫，點只錢湯咁簡單，直頭可消磨一整晚啦！浸浸吓Hea Hea吓肚餓也沒問題，這裏不但提供「1010 Dog」等One Hand Menu，亦有來自長崎南島原的「手製Pasta」等分量十足的美食！飲品方面，則有東京都限定的手工啤酒「1010 Jug」、隅田川ブルーイング的三種酒，種類非常豐富。



錢湯的營業時間為11時至翌日8時，加上這裏設有多項休息設施，例如可調節椅背的梳化及吊床，而半個室式的床位，採用蜂巢式上下格設計，沒有狹窄的感覺。齋浸錢湯的話，3小時460日圓，約HK$32；浸浴加桑拿，3小時890日圓，HK$62；想慢慢地享用館內設施，10小時為1,460日圓，約HK$102。假如趕不上尾班車，又或是想慳番晚房租，這裏也是不錯的選擇。



對女士來說，這裏最吸引的就是設有女性專用樓層，甚至有化妝室。在這裏輕輕鬆鬆度過一晚，翌日又可精精神神地繼續旅程啦！



「RAKU SPA 1010 神田」（らくスパ1010 神田）

地址：東京都千代田區神田淡路町2-9-9

營業時間：11:00~翌日8:00

網址：http://rakuspa.com/kanda/