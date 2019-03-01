營事檔案：雜錦炒烏冬　易煮有營養

2019年03月01日 18:30
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    雜錦炒烏冬烹調方便又快捷，立即幫大家醫肚。（作者提供）

    在芸芸粉麵中，筆者最喜愛的就是烏冬，尤其鍾情它的煙韌感，富有嚼口；除了放湯煮烏冬，炒烏冬也是一個常見的煮法，比放湯煮更加香口。雜錦炒烏冬材料簡單，烹調方便又快捷，很適合繁忙的你。

    【有菜有肉有營養】
    紅蘿蔔有豐富膳食纖維，可提供飽腹感，也可促進腸道蠕動，維持腸道健康。紅蘿蔔還有維他命A和胡蘿蔔素，胡蘿蔔素更可以在人體中轉化為維他命A，維他命A可以維持眼睛健康，預防眼疾。椰菜屬十字花科，有「結球甘藍」之稱，既有豐富的膳食纖維，也有豐富的抗氧化物如多酚和硫醣體，可以延緩衰老，有效預防癌症。它還有天然胃藥之稱，含有「維他命U」，對胃部有益健康。椰菜還有豐富鉀質和鈣質，可平衡身體水分，以及有效強健骨骼。雞柳提供優質蛋白質，整體的脂肪含量低，亦含有豐富維他命B雜，可促進身體新陳代謝，也有保護皮膚、恢復疲勞等效用。

    【雜錦炒烏冬】
    材料：
    紅蘿蔔　1/4碗
    椰菜　　1/2碗
    洋葱　　1/2碗
    雞柳　　1條
    火腿　　1塊
    烏冬　　1個

    調味料：
    蠔油　2茶匙
    生抽　1茶匙
    麻油　少許
    糖　　少許
    鹽　　少許

    做法：
    1.雞柳洗淨後，用廚房紙印乾，加入醃料醃製，待15-20分鐘。
    2.把紅蘿蔔和椰菜灼熟。
    3.將所有材料切絲。
    4.燒熱鑊，把材料（除烏冬）放入平底鑊中炒熟。
    5.然後加入調味料，最後才加入烏冬炒熟，即成。