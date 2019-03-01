營事檔案：雜錦炒烏冬　易煮有營養

在芸芸粉麵中，筆者最喜愛的就是烏冬，尤其鍾情它的煙韌感，富有嚼口；除了放湯煮烏冬，炒烏冬也是一個常見的煮法，比放湯煮更加香口。雜錦炒烏冬材料簡單，烹調方便又快捷，很適合繁忙的你。



【有菜有肉有營養】

紅蘿蔔有豐富膳食纖維，可提供飽腹感，也可促進腸道蠕動，維持腸道健康。紅蘿蔔還有維他命A和胡蘿蔔素，胡蘿蔔素更可以在人體中轉化為維他命A，維他命A可以維持眼睛健康，預防眼疾。椰菜屬十字花科，有「結球甘藍」之稱，既有豐富的膳食纖維，也有豐富的抗氧化物如多酚和硫醣體，可以延緩衰老，有效預防癌症。它還有天然胃藥之稱，含有「維他命U」，對胃部有益健康。椰菜還有豐富鉀質和鈣質，可平衡身體水分，以及有效強健骨骼。雞柳提供優質蛋白質，整體的脂肪含量低，亦含有豐富維他命B雜，可促進身體新陳代謝，也有保護皮膚、恢復疲勞等效用。



【雜錦炒烏冬】

材料：

紅蘿蔔 1/4碗

椰菜 1/2碗

洋葱 1/2碗

雞柳 1條

火腿 1塊

烏冬 1個



調味料：

蠔油 2茶匙

生抽 1茶匙

麻油 少許

糖 少許

鹽 少許



做法：

1.雞柳洗淨後，用廚房紙印乾，加入醃料醃製，待15-20分鐘。

2.把紅蘿蔔和椰菜灼熟。

3.將所有材料切絲。

4.燒熱鑊，把材料（除烏冬）放入平底鑊中炒熟。

5.然後加入調味料，最後才加入烏冬炒熟，即成。