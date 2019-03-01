超濃朱古力蛋糕　唔使用焗爐！

美味的朱古力夾心餅，經常被「二次創作」，炮製出新穎食法及配搭，無論是蘸牛奶吃，又或變成甜品比比皆是。IG@kitchenyums索性利用它來做蛋糕。首先將夾心餅打碎做成餅底，然後利用忌廉芝士、蛋等材料，加入餅碎做餡料，淋上一層閃令令的朱古力鏡面後，再插入大量夾心餅做裝飾便完成。材料和做法相當簡單，而且由頭到尾都貫切主題，層次豐富又有濃濃朱古力味，朱古力控必定為之瘋狂。

https://www.instagram.com/p/BuO-JndFQYg/



材料：

朱古力夾心餅 54塊

牛油溶液 6湯匙

鹽 半茶匙

忌廉芝士 3杯

糖 半杯

蛋 3隻

雲呢拿油 1茶匙

檸檬汁 1茶匙

朱古力漿 2杯



做法：

1.30塊朱古力夾心餅整碎，加牛油溶液、鹽拌勻，鋪在模具內壓實做餅底，雪凍至結實。

2.忌廉芝士和糖拌勻，加蛋攪拌，倒入雲呢拿油、檸檬汁、12塊朱古力夾心餅碎拌勻，倒在模具內，攝氏175度焗40至45分鐘。

3.在餅上淋上朱古力漿做鏡面，在餅面不規則插入12塊朱古力夾心餅作裝飾便成。