超濃朱古力蛋糕 唔使用焗爐！
2019年03月01日 19:00
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整個蛋糕由餅底、餡料到裝飾都用朱古力夾心餅，粉絲必食。（互聯網）
美味的朱古力夾心餅，經常被「二次創作」，炮製出新穎食法及配搭，無論是蘸牛奶吃，又或變成甜品比比皆是。IG@kitchenyums索性利用它來做蛋糕。首先將夾心餅打碎做成餅底，然後利用忌廉芝士、蛋等材料，加入餅碎做餡料，淋上一層閃令令的朱古力鏡面後，再插入大量夾心餅做裝飾便完成。材料和做法相當簡單，而且由頭到尾都貫切主題，層次豐富又有濃濃朱古力味，朱古力控必定為之瘋狂。
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材料：
朱古力夾心餅 54塊
牛油溶液 6湯匙
鹽 半茶匙
忌廉芝士 3杯
糖 半杯
蛋 3隻
雲呢拿油 1茶匙
檸檬汁 1茶匙
朱古力漿 2杯
做法：
1.30塊朱古力夾心餅整碎，加牛油溶液、鹽拌勻，鋪在模具內壓實做餅底，雪凍至結實。
2.忌廉芝士和糖拌勻，加蛋攪拌，倒入雲呢拿油、檸檬汁、12塊朱古力夾心餅碎拌勻，倒在模具內，攝氏175度焗40至45分鐘。
3.在餅上淋上朱古力漿做鏡面，在餅面不規則插入12塊朱古力夾心餅作裝飾便成。