藝術x電子遊戲　版圖任你設計

《無敵破壞王》、《Stranger Things》、《挑戰者1號》……近年，很多大熱電影都融入了80年代電子遊戲的元素，不少資深機迷都大呼過癮，但一眾小朋友郤未必理解箇中樂趣。最近，海港城邀請了兩位分別來自法國和比利時的藝術家Jérémie Cortial與Roman Miletitch，透過其作品「PAPERTRONICS」，把商場化身成電「紙」遊戲機中心「The ART-CADE」，藉着多個互動的藝術裝置，鼓勵小朋友在玩遊戲之餘，亦可以發揮創意，以白紙和畫筆創作自己專屬的遊戲版圖，以FLIPPAPER為例，表面上是普通的彈珠遊戲機，但玩家卻要親自在白紙上創作遊戲背景、軌道和機關，令每次遊戲體驗都變得獨一無二，而場內更設有經典電玩手掣，令小朋友可以體驗昔日的時光 。



The ART-CADE

日期：3月9日至31日

時間：1:00pm、2:00pm、3:00pm、4:00pm、5:00pm、6:00pm、7:00pm（每節約45分鐘）

地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭

參加對象：4歲或以上的小朋友

參加方法：捐款1蚊或以上即可參加