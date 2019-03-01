告別平成：平成廣告女王 你估係邊位？

想知道潮流興啲乜？只要睇睇廣告（日本人稱為CM，Commercial Message的簡稱），便可知道個大概。想知邊位藝人當紮當紅亦可照辦煮碗，畢竟廣告商只會揀受觀迎的大眾焦點來代言！之前介紹過平成廣告王，當然也講講女星排名，揀選規則係於平成時代的30年內，獲得最多年度CM女王的藝人，便能贏得平成廣告女王的光環！總結下來，僅有一位女藝人可6度獲得年度冠軍，而且佢登冠的年期由2004年橫跨至2015年，邊個多年來一直都咁有魅力呢？



兩年期限的宿命

跟男性年度廣告王的排名經常被數位知名藝人（例如SMAP便有三位成員各奪了5次年度CM王）「霸榜」的情況相比，女性年度CM榜便處於經常「轉畫」的情況，無論有幾紅，一般都係「兩年貨仔」，例如宮澤里惠（1991年及1992年）、牧瀨里穗（1991年及1993年）、鈴木杏樹（1994年及1995年）、菊川怜（2002年及2003年）、仲間由紀惠（2005年至2006年）及篠原涼子（2006年至2007年），全部都係不同時期的炙手可熱之選，但似乎都難跳出兩年的「限期」。就連於平成後期在日本紅極一時的AKB48，亦不過於2011年及2012年分別由當中成員大島優子、板野友美及篠田麻里子成功登頂，不過板野及篠田各有20個代言，廣告商數量比其他年分的壓倒性多！留意番，上年的CM女王由乃木板46成員白木麻衣奪得，而且走勢凌厲，莫非AKB48的日本第一女團地位已經岌岌可危？



治愈女優3連霸

能突破兩年時限的女星數落只得兩位——其一是獲得4次CM女王的飯島直子，這位充滿姐系成熟味道的女星，於90年代憑着性感兼不造作的形象活躍於綜藝節目，1994年拍下GEORGIA咖啡廣告被封為「治愈系女優」而人氣急升，之後於日劇界亦有不俗的發展，其裝扮更成為當時的打扮指標。1997年她與著名樂隊TUBE的主音前田亘輝結婚成了話題，並於同年首度成為廣告女王。之後更於1999年至2001年成就3連霸，風頭真係一時無兩！



6度登頂超晒班

至於排第1位的，則係今年33歲的上戶彩。早於1999年出道的彩妹，多年來拍過多不少人氣日劇，相信觀眾都看過她的演出吧！憑着充滿親切感的形象，加上零醜聞埋身，她好快便獲得不俗人氣，早於2004年（當時19歲）她便獲得了首次的年度廣告女王，之後再連續兩年（2005年及2006年）冧莊成功，成為了CM女王三連霸，之後分別於2009年、2010年及2015年再獲該殊榮，是唯一一位可1字頭、2字頭及3字頭都獲得年度CM女王殊榮的女星。雖然上戶於2015年產下女兒後（老公係EXILE的HIRO），幕前的工作相對少了很多，但有廣告代理接受訪問時話對上戶甚為睇好，話只要佢回歸，隨時有機會再度榮登CM女王的寶座！



平成廣告排行榜（女藝人）年度第1位

1989年（平成元年）富田靖子（代言9社）

1990年（平成2年）宮澤理惠（代言9社）

1991年（平成3年）小泉今日子、牧瀨里穗、宮澤理惠（各代言8社）

1992年（平成4年）觀月亞里沙（代言9社）

1993年（平成5年）牧瀨里穗（代言8社）

1994年（平成6年）鈴木杏樹（代言13社）

1995年（平成7年）鈴木杏樹（代言11社）

1996年（平成8年）鈴木蘭蘭（代言12社）

1997年（平成9年）飯島直子（代言12社）

1998年（平成10年）吉川日奈（代言11社）

1999年（平成11年）飯島直子（代言11社）

2000年（平成12年）飯島直子（代言12社）

2001年（平成13年）飯島直子、藤原紀香（各代言12社）

2002年（平成14年）菊川怜（代言16社）

2003年（平成15年）菊川怜（代言18社）

2004年（平成16年）上戶彩（代言14社）

2005年（平成17年）上戶彩、仲間由紀惠、松浦亞彌、山田優（各代言10社）

2006年（平成18年）伊東美咲、上戶彩、篠原涼子、仲間由紀惠（各代言9社）

2007年（平成19年）篠原涼子（代言11社）

2008年（平成20年）Becky（代言14社）

2009年（平成21年）上戶彩（代言12社）

2010年（平成22年）上戶彩（代言13社）

2011年（平成23年）大島優子（代言19社）

2012年（平成24年）板野友美、篠田麻里子（各代言20社）

2013年（平成25年）武井咲（代言17社）

2014年（平成26年）Rola（代言14社）

2015年（平成27年）上戶彩（代言13社）

2016年（平成28年）吉田羊（代言13社）

2017年（平成29年）Rola（代言15社）

2018年（平成30年）白石麻衣（代言18社）