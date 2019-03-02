豉油咁多種　點分點用至啱

醬，在廚房這個舞台上扮演着非常重要的角色，無論是華人抑或西方國家的煮人們，會選用各式醬汁為食物增色添味。「點醬錄」將會帶大家從文字當中，嘗盡各式甜酸苦辣。

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如果大家有入開廚、煮開幾味嘅話，對「開門七件事」中的「醬」應該用唔少，那大家又識幾多款呢？今日簡單介紹一下人人屋企都起碼有一支，有的甚至4至5支嘅豉油。



大家有無留意豉油都分好多種，好似常用嘅生抽同老抽之外，亦有頭抽、雙璜生抽、甜豉油、蒸魚豉油等等，大家知唔知有咩分別呢？



首先講生抽，其實同老抽基本上分別不大。生抽係由黃豆同麵粉作主原料，經發酵之後提取而成，老抽只係喺生抽入面加入焦糖煮製而成，色澤相對較深，味道亦較甜。前者主要用來烹調家常料理，令肉食更加入味，亦可以用作蘸醬；後者則主要為食材添色，味道鹹中帶甜，鮮味較低，多與生抽配搭使用，常用於燜煮燒等長時間烹調的菜式。



頭抽，顧名思義，即首輪抽出嘅生抽，味道較濃，豉味重，每缸豉油只能提煉一次，相對珍貴。而所謂嘅雙璜生抽，係指黃豆經過雙重發酵，豆香最濃，最有鮮味，鹹度亦較頭抽低，係鹹中帶鮮款式。



至於食腸粉或煲仔飯常用嘅甜豉油，以及蒸魚專用嘅蒸魚豉油，兩款都係調配而成。甜豉油一般會加入糖、水或上湯、生抽及老抽混合而成。至於蒸魚豉油，以生抽做基調，加入糖、水、魚露等混調後，最後加入老抽添加色澤而成。



最後，靜靜哋話畀大家知，有醬油老行尊講過，很多人以為最靚嘅豉油依次係雙璜、頭抽、金標生抽、銀標生抽、蒸魚豉油或甜豉油，其實唔係，行內珍而重之嘅係三璜生抽（又或稱盆曬生抽），即黃豆經三重發酵而成嘅，經長時間生曬，質感較頭抽及雙璜生抽還稠身，味道更鮮、豉味更濃，但輕鹹，係豉油中最具鮮味嘅款式，但量小而矜貴。



下次入廚，記得唔同豉油有唔同用途，有助令菜式更鮮香美味架！