順風快遞：今期必搶　日本單程55蚊

樂桃7周年優惠

嘩！又有機票搶啦！樂桃日本推出7周年優惠，今次真係超優惠，係講緊55蚊一程呀！今次樂桃航空總共有777張777日圓日本飛香港嘅平飛，包括大阪單程飛香港只需777日圓起（約$55起，連稅約$275起），5月7日至30日前出發；沖繩單程飛香港777日圓起(約$55起，連稅約$235起），不過只限6月28日一天，優惠已經開賣，手快有快慢無！



除咗777日圓優惠之外，大阪回程，5月7日至5月13日，單程1,990日圓起（約$141起）；4月1日至4月22日、5月14日至6月30日，單程3,490日圓起（約$247起）；4月5日至4月22日、5月14日至6月30日，單程3,990日圓起（約$283起）。

不過，大家都知，價錢並不包括行李寄運及飛機餐啦！



預訂日期：即日至3月8日2:00pm

出發日期：2019年4月1日至6月30日 （大阪）、2019年6月28日（沖繩）

網址：https://www.flypeach.com/pc/en

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香草航空平飛東京

至於喜愛東京的朋友，可以留意香草航空Vanilla Air的優惠，香港飛東京成田，單程只需HK$208起，來回連稅860蚊左右，不過係午機去早機返，時間就麻麻啦，不過如果你咁好嘢夾到Peach的回程，東京去大阪返，咁就抵玩啦！

預訂日期：即日至3月8日2:00pm

出發日期：2019年3月22日至5月31日

網址：https://www.vanilla-air.com/hk/

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阿聯酋航空平飛曼谷

除咗日本之外，泰國都係好多人嘅心水充電地，阿聯酋航空剛剛推出超抵機票，包括飛曼谷、杜拜及歐洲等15個航點。其中曼谷直航來回機票只係HK$710起，連稅唔使千四蚊，杜拜HK$3,000起，經杜拜轉機去歐洲，都只係HK$2,180起！



預訂日期：2019年3月1日至6日

出發日期：2019年3月8日至6月27日

網址：http://bit.ly/2Eqmepd