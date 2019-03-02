香港Formula E　有咩Update你要知

1.全新第五季國際汽車聯會（FIA）電動方程式錦標賽-香港站（Formula E Championship-Hong Kong E-Prix）即將於3月10日（星期日）在中環海濱區上演。



2.今季共有22位車手分別代表11隊車隊參賽，除了新增HWA Racelab車隊，另外寶馬 （BMW） 和日產 （Nissan） 亦分別首度以BMW i Andretti Motorsport及Nissan e.Dams車隊參戰。



3.以往車手的落場戰車（Gen1），其續航力不充以讓車手應付整場比賽，期間需入Pit 一次換車。但今季就唔同，車手們的戰車已提升至全新Gen 2，擁有更大馬力（高達250kW ）和儲電能力，車手於每場比賽（45分鐘+1個圈）不需再更換戰車。



4.新引進「攻擊模式」（Attack Mode），車手可在賽道上指定激活區啟動此模式，將戰車輸出功率由220kW提升至225kW，瞬間提升動力。



5.至於車迷可續透過FANBOOST投票支持喜愛的車手。當中最多人支持的5位車手（往年只得3位），在賽事中有5秒時間獲得額外25kW動力。



6.新增官方專屬賽事Jaguar I-Pace eTrophy，將於賽事的同一天、同一賽道舉行。



7.取消了龍和道的大直路看台，取而代之的是更大的E-Village（門票$50/位），讓更多公眾入場，場內活動亦更多更精彩。

