三界五行：【豬】財運反覆　提防小人

太歲是歲星，是流年當值的星。有云「太歲當頭坐，無福必有禍」，道家文化認為，禍福無門，為人自招，禍福是無定式的，是自己招來的，自求多福，多勤奮，多積福，就會有福；不勤奮，不積福，好事不做，壞事做盡，古語說：「多行不義必自斃」，因果報應是如影隨形。



生肖屬豬的人今年值太歲，事業運不妨這樣理解——太歲坐在身邊，所作所為，太歲看得一清二楚；在公司的一舉一動，上司老闆也會看得清楚，做得好有賞，做得不好則罰。對於有料又勤奮的人，上級會特別留意，這並非壞事，但對於無料又懶惰的人，那當然不是好事。此外，由於與太歲相刑，又受「三刑」星影響，言行必須嚴守規矩，切勿作奸犯科，輕則違反公司工作守則，重則牴觸法律，惹官非。



財運不太好，因為命盤沒有財星，也沒有貴人星，惟有自求多福，值得注意的是，「浮沉」星會帶來很多不穩定因素，財運反覆，起落無定，對博彩和投機非常不利，即使長線投資，也要戒急用忍，不要太急於入貨，出貨獲利也不宜去得太盡，有賺就走，積小勝成大勝。



人際關係較差，「指背」與「劍鋒」都是小人星，前者陰濕篤背脊，後者明刀明槍正面挑釁，對策是害人之心不可有，防人之心不可無。愛情須防第三者介入。打算今年結婚，必須擇好日子。「血刃」逢「伏屍」，注意工業、家居、戶外活動、交通安全及水上活動要加倍小心。（豬之二）



方向宇