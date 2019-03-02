本日日本：學校應該是這樣的……

在學校的最後一天，本應是開心的、滿懷美好回憶的一天，但結果搞到報警收場，究竟我們的教育出現了甚麼問題？看看日本，當然日本教育也不是完美無缺的，但至少日本人會面對此問題，思考此問題。這些年來，日本拍過多齣有關校園的劇集，如今回想，正好讓大家反思教育的意義。



《GTO》

播出年份：1998年、2012年~2014年

主演：反町隆史（1999年）、AKIRA（2012年~2014年）

簡介：不同《GTO》之前日本校園劇，每個學生都是好人，老師非常熱血。《GTO》則不同，學生之間會有欺凌，老師會有私心……就跟日本社會一樣，一切都不再那麼單純了。不過，無論漫畫或劇集，強調的是學生或老師作惡都有其原因，都有其背景，可能被欺負過，可能被冤枉過，可能被背叛過。整齣《GTO》，就是鬼塚發現學生處處跟老師作對，後來了解到學生的過去，鬼塚老師便用各種古靈精怪的方法，為學生解開心結。或許，年輕人不接受老師高高在上俯視學生的做法，寧願接受鬼塚這種離經叛道的手法。



《我Miss係大佬》

播出年份：2002年、2005年、2009年

主演：仲間由紀惠

簡介：究意甚麼樣的老師才是好老師？學生跟老師之間是否永遠不能溝通？《我Miss係大佬》就在談論這個主旨。身為「極道」的傳人，卻一心想成為高中老師，本身已經很有趣。在高中生的心裏，永遠認為大人並不了解他們，而這位「鮮師」卻明白，只要取得學生的信任，甚至為他們「出頭」，才能慢慢地影響他們。



《學校學不到的事》

播出年份：2008年

主演：深田恭子

簡介：深田恭子是私立名門女子高校英語老師相田舞，由於學校錄取了男生以後，舞決定創建社交舞社團，並發出豪言壯語：「社交舞體現人生的哲理。 1：技巧、2：享受、3：對方的關懷，並且最後是愛」，5位沒有男子氣概的男生和5位愛出風頭的女生青春戀愛故事，亦由此而展開。學校教育，從來不局限於課堂上，要影響學生，也不限於課室裏。



《只是先出生的我》

播出年份：2017年

主演：櫻井翔

簡介：櫻井翔飾演的鳴海，本是優秀的銷售員，空降當校長，他把商場的經營方法去管理學校，他發現學校面臨招生不足的困境，最大問題就是老師缺乏危機意識，因此他希望老師更用心面對學生。鳴海對學生說：「我是這個學校的校長，但我並沒有特別了不起，只不過比你們早一點出生而已。」他把高中生當作大人來看待，讓他們早些面對社會現實，教會他們要替自己負起責任。