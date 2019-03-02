幼稚園校長：教你如何啟發幼兒學習興趣

怎樣啟發小朋友對學習產生興趣，令他們愉快地學習？相信令不少家長費盡心機。以下請來Garden House Waldorf Pre-School and Kindergarten創辦人/校監彭潔玲（Cannie），分享一些教育心得。



Cannie表示，小朋友對周邊的環境，一定有其好奇心，這是很自然的定律。而幼兒在0-7歲的時候，要用感官學習，即是每件事情他們都想摸一摸、看一看、聞一聞等。學校每逢星期三就會帶小朋友外出，當他們見到新事物，便會產生興趣。老師便把相關事物帶回學校，之後用故事引發小朋友對該事物的興趣，因為他們置身在大自然中，其感官對環境的啟示最為濃烈。



【多到戶外探索】

「傳統式的教育，很多時候用思考去學習，但在華德福有關幼兒教育，不用思考學習，而是用身體去學習。當身體接觸到大自然的時候，小朋友便會感到很興奮、很開心，帶着這個心情返回班房，老師便利用他們在外面執到的樹枝、松果等，造成不同的手工、活動等，然後他們可帶回家。」



該校多數設計很規律的環境，如每星期最少有一天帶小朋友外出，讓他們在大自然接觸大人的世界，而不是在書本。因為書本的限制較大，而外面的世界卻是無限。「以我多年的教學經驗看到，當你愈常帶小朋友到外面，他們的啟發及興趣就愈濃烈，希望家長亦可留意一下這方面，希望每日可帶小朋友戶外活動。」



【規律的時間表】

小朋友的學習不是單單在幼稚園的數小時，其實學習應該是24小時。在華德福教育中，盡量營造一個很家庭式的環境，其實想帶動一個家庭式的環境，讓小朋友學習，希望可把這個環境帶回家有所轉變。華德福教育並非純粹的教育，而是一個生活模式。小朋友在生活模式中學習，吸收得最好。家長如想啟發小朋友學習，Cannie建議可跟隨學校的模式。「例如節奏要有規定，每日有不同的節奏。如果家長在家中亦安排規律的節奏，例如星期一帶小朋友到街市買餸、星期二帶小朋友到公園等，如果跟隨這些節奏，你會見到小朋友的啟發性會強烈一些。因為他們心靈較穩定，知道之後將會發生甚麼事。」



【建立模仿空間】

另外小朋友是模仿學習，如果家長可建立一個很好的模仿對象，更有效啟發小朋友。很多家長都會發現：為何兒子或女兒說話很似爸爸？或者做一些動作很似媽媽？其實他們模仿學習。Cannie指出，如果我們想小朋友學習某件事情，首先不是講解做法，而是我們做該事，讓他們模仿。



3月9日該校將舉行開放日，有助家長了解更多相關的教育理念。