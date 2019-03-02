Cath Kidston SS19　鮮花盛放

踏入春季，時裝界鮮花即時盛放，以花卉圖案聞名的英國品牌Cath Kidston當然亦不例外。今季品牌更將鮮花盛放的活力同精神帶到日常生活中。春夏主打系列Climbing Blossom以Let Life Blossom為主題，運用亮麗的粉色花瓣及字體圖案形成鮮明的對比，帶來強而有力的感染力，表達出令人窩心和鼓舞的訊息。其他富春日大自然色彩的有Spring Birds及Cherry Sprig，前者在鉛銅筆及油畫手繪的手法，在手袋印有春鳥圖案；後者以女生最愛的車厘子圖案作設計，設計可愛。



除大自然圖案外，當然有不少傳統英倫設計，London Icon以手繪方式呈現倫敦歷史地標，包括倫敦巴士、紅色郵筒及御林軍等，向品牌發源地倫敦作出致敬。為慶祝春夏系列推出，品牌特別邀請英國名模及演員Poppy Delevingne擔任品牌代言人，廣告中Poppy手拿品牌最新皮革手袋，坐在滿載鮮花的倫敦的士內，猶如沐浴在一片花海中。

