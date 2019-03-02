【決性11點】中女絲襪谷：你想要咩主題房？

「你哋有無睇嗰個介紹情侶診所嘅節目？」阿田

「情侶診所？睇性病呀?」Joe君

「唔係呀！係介紹日本啲時鐘酒店，好鬼過癮」阿田



「咪又係嗰啲大圓床呀~鋪晒鏡嘅房~」Joe君

「你仲停留喺80年代九龍塘咩？」阿田

「啋~鬼知咩，我都無去過」Joe君



「我知喎，日本嗰啲有晒主題，裝修到好似船艙呀、SM房、鬼屋都有......」肥比

「睇唔出你都識啲嘢喎~」阿田

「仲有好多用品同玩具提供添~」肥比

「曵曵豬啦你」阿田

「我上網睇到咋。」肥比

「咁多花臣，唔怪得啲港仔港女咁鍾意去日本囉。」Joe君



「其實香港都有喎」艾美美

「有咩？」肥比

「有，整到地鐵車廂同診所咁，其實可以用嚟拍戲」艾美美

「嘩，咁咪可以玩醫生護士？」阿田

「打針針」Joe君

「哈哈哈~」肥比



「呢啲主題房令我諗起啲卡拉OK房」艾美美

「喺卡拉OK房搞嘢？」肥比

「唔知喎，不過有都唔奇」艾美美

「唔係化，咁多人出出入入，邊搞到呀？」Joe君

「唓，入面有廁所嘛」阿田



「我真係接受唔到喺廁所搞囉，好污糟呀~」艾美美

「超~Mood到仲諗到咁多咩？」Joe君

「嗱，我覺得一係屋企，一係去好Grand嘅酒店」艾美美

「唔接受時鐘酒店？」肥比

「暫時唔得囉~」艾美美

「妖，土地問題邊有咁多屋企搞到嘢呀？唔通要買間屋先搞得嘢咩？」阿田



「講到啲主題房咁過癮，搵日book間去見識下囉？」Joe君

「我哋一齊去？」肥比

「但我唔想玩4P」艾美美

「啋~你肯我都唔制！」Joe君