【決性11點】中女絲襪谷：你想要咩主題房？
2019年03月02日 22:30
東網電視更多新聞短片
【決性11點】中女絲襪谷：你想要咩主題房？
「你哋有無睇嗰個介紹情侶診所嘅節目？」阿田
「情侶診所？睇性病呀?」Joe君
「唔係呀！係介紹日本啲時鐘酒店，好鬼過癮」阿田
「咪又係嗰啲大圓床呀~鋪晒鏡嘅房~」Joe君
「你仲停留喺80年代九龍塘咩？」阿田
「啋~鬼知咩，我都無去過」Joe君
「我知喎，日本嗰啲有晒主題，裝修到好似船艙呀、SM房、鬼屋都有......」肥比
「睇唔出你都識啲嘢喎~」阿田
「仲有好多用品同玩具提供添~」肥比
「曵曵豬啦你」阿田
「我上網睇到咋。」肥比
「咁多花臣，唔怪得啲港仔港女咁鍾意去日本囉。」Joe君
「其實香港都有喎」艾美美
「有咩？」肥比
「有，整到地鐵車廂同診所咁，其實可以用嚟拍戲」艾美美
「嘩，咁咪可以玩醫生護士？」阿田
「打針針」Joe君
「哈哈哈~」肥比
「呢啲主題房令我諗起啲卡拉OK房」艾美美
「喺卡拉OK房搞嘢？」肥比
「唔知喎，不過有都唔奇」艾美美
「唔係化，咁多人出出入入，邊搞到呀？」Joe君
「唓，入面有廁所嘛」阿田
「我真係接受唔到喺廁所搞囉，好污糟呀~」艾美美
「超~Mood到仲諗到咁多咩？」Joe君
「嗱，我覺得一係屋企，一係去好Grand嘅酒店」艾美美
「唔接受時鐘酒店？」肥比
「暫時唔得囉~」艾美美
「妖，土地問題邊有咁多屋企搞到嘢呀？唔通要買間屋先搞得嘢咩？」阿田
「講到啲主題房咁過癮，搵日book間去見識下囉？」Joe君
「我哋一齊去？」肥比
「但我唔想玩4P」艾美美
「啋~你肯我都唔制！」Joe君