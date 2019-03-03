【心理測驗】睇一睇　正義隊長是你嗎？

超級英雄電影《Marvel隊長》快將上映！當地球陷入外星種族之間的銀河戰爭時，地球出現了Marvel隊長這位宇宙最強的英雄之一。返回現實世界，生活總出現看不過眼的事情。你會否抱着「是其是，非其非」的正義精神，恍如超級英雄上身，誓要伸張正義，併命打倒邪惡勢力？究道你的正義指數有幾多？不如玩玩這個心理測驗。

其實社會是屬於大家的，如果人人都好似Deanie姐（葉德嫻）咁路見不平，糾正各類影響他人的自私行為，生活應變得更和詣。



【Start】

問題：孩子跟媽媽哭訴，你認為他為何不開心呢？



A.孩子想去公園玩

B.孩子鬧肚痛

C.孩子想買玩具

D.孩子剛被其他小朋友欺負







【選擇好了嗎？可以看解說喇！】

選擇A：正義超人 正義指數：4.5分（5分為最高分）

你是個路見不平，拔刀相助的俠客。善惡分明的你，個性剛烈，最討厭強者欺壓弱者，無論是自己或別人，遇到任何不公義的對待，你一定會挺身而出，據理力爭，堪稱眾人的正義超人。不過由於你脾氣過於急躁，有時太過勇於出頭，一時間未顧到後果，受到很大的教訓，甚至引致事態發展到不可收拾的地步。



選擇B：說話太直 正義指數：3.5（5分為最高分）

一向追求合理，很有正義感的你，絕不能容忍不合理的人與事。個性比較中庸的你，表現得理智過人，你對群眾有強大的感召力，所以建立了不錯的人際網絡，對解決事情有一定的幫助。不過你有時態度過於「直腸直肚」，尤其是說話技巧太過直接，為眾人主持正義時，得罪了別人，而自己也不知道。



選擇C：少管閒事 正義指數：1分（5分為最高分）

「你又無做錯，畀人蝦到上心口，你都啞忍，唔識反抗。激死我喇！」你就是個習慣忍氣吞聲的人，每次被別人欺負，甚至受到委屈，你也選擇沉默，因為你深感單憑一己之力，絕不能帶來任何改變，乾脆不去面對，亦安慰自己：「今次算我運滯，別人也是無心，希望不要再有第二次。」



選擇D：保持距離 正義指數：2.5分（5分為最高分）

你擁有理智清晰的頭腦，對你而言，伸張正義需要察言觀色。有時基於一些客觀因素，不想自己無緣無故成為了是非之人，亦不想得罪別人，你情願以旁觀者的身份，冷眼看一切。雖然仍會關心事態的發展，卻保持一定的距離，最多是給當事人一些切實的建議。

