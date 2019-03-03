【兒樂事】女孩患ADHD　徵狀大不同

當說到注意力缺乏過動異常症（ADHD）的表徵，大家都會想起坐不定、無耐性、不服從等等，但原來當女孩子患上ADHD，其徵狀可能大不同。

根據美國CNN報道，確診患上ADHD的男孩是女孩患者的3倍，但成年患者的兩性比例是相若的，這數據顯示出女患者在孩童時期的病徵有機會被忽視，研究人員加以解釋：「舉例說，坐不定的男孩子會因坐姿不佳而『反櫈』；相反，女孩子會離開座椅，主動請纓幫助老師派簿，藉此在班房游走，因為女孩的行為沒有構成混亂，相對上較難察覺她有患病的可能。」



家長留意，當女孩出現以下症狀，可能已經患上ADHD：

1.做家課的時間一般較長，容易因為上網或傳短訊而分心，最後成為「Deadline Fighter」。

2.不停、不停、不停說話。

3.經常遲到，通常在該出門的時刻都未準備好。

4.心情大上大落，一時欣喜若狂，不久後卻因為別人的隨意說話而陷入谷底。

5.不像男孩般奔跑、攀爬，但她是熱心助人的好幫手，在班中經常與人談話、社交。

6.經常被朋友包圍，但在組織活動時卻變得焦慮和遲疑不決，最後需要朋友幫助完成。

7.滿腦子鬼主意，甚至想立即實行，但通常三分鐘熱度，無法完成。

8.經常把時間放在課外活動如游泳、足球或學術學會上，以燃燒精力。