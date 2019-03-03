Gosha Rubchinskiy新品牌　GR-Uniforma出爐

來自俄羅斯的Gosha Rubchinskiy，絕對是近年時裝界最具話題性的設計師，數年前還是寂寂無名於莫斯科以小本製作形式運作的東歐街牌，但先後得Anna Dyulgerova（俄羅斯版《Vogue》時裝編輯）及Adrian Joffe（川久保玲丈夫及COMME des GARCONS總裁）兩位伯樂扶持下，品牌成功進駐Dover Street Market，並由CdG負責為其生產及營銷，隨後品牌登上巴黎時裝舞台更令GOSHA RUBCHINSKIY一躍成為時裝界搶手貨，adidas Originals、FILA、Vans、Camper及Burberry聯名合作蜂擁而至，正當品牌發展如日方中之際，去年Gosha本人就表示厭倦一年兩季恒常創作，要將同名品牌結束，當時外界都以為他會專注於與好友Tolia Titaev共同主理的滑板品牌PACCBET，但原來是籌備全新品牌GR-Uniforma。



近日GR-Uniforma更正式開設了Instagram官方帳戶及官方網站，發布了一些黑白照片及短片，雖然當中只有數張由烏克蘭模特兒Nikita Sereda及莫斯科模特兒Stepan的造型照，但當中就揭示了全新品牌標誌及與Diesel Red Tag的聯名系列，而且更表示GR-Uniforma系列將於3月16日登陸Dover Street Market實體店及網店，相信都會繼續以其一貫的Dizelasi及Gopnik（分別源自塞爾維亞及俄羅斯）兩種於90年代俄羅斯盛行的次文化為主軸，但呈現手法可能會更偏重其醉心的藝術及攝影，大家即管拭目以待等睇呢位時裝金童有咩新招出。