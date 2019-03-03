桌上觸控投影　Puppy Cube

傳統投影機只能夠將畫面投影到牆上，並要用到遙控或機身實體鍵控制，不過Y5非凡電商引入了全新Puppy Cube觸控投影機，打破傳統框框，最過癮係能夠將影像投影到桌上或地上，而且支援10點觸控功能畀你篤住平面操作，應用範疇和互動性極高。



AnyTouch結合觸控及投影

全黑色機身的Puppy Cube，用上金屬質感配以鏡面設計，極具時尚感，由於機身支援超短投和DLP技術，還有自動對焦功能，並提供720p解像度，投影到桌上可顯示色彩豐富真實的畫面。新機採用全新的AnyTouch互動方式，將觸控和投影結合，只要有平面處處都是觸控屏幕，反應和靈敏度跟一般手機或平板冇分別，加上內置Android系統，可下載App打機、畫畫、彈琴、睇戲等，更預載了食譜，畀你一邊睇一邊學習料理。除了剛才提到的直立式投影到桌上，亦可以將機身橫放投影到牆上，能夠投影到100吋咁大，打造私人影院。此外，Puppy Cube本身內置了電池，能夠連續播放150分鐘咁耐，打機煲劇勝任有餘。





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Puppy Cube既可將畫面投影在平面上，並可以平面上觸控操作，打破傳統投影界限。（蔡浩文攝）

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機身設計時尚，黑色機身配以金屬質感和鏡面設計。（蔡浩文攝）

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機頂設有開關、音量調校和感應器。（蔡浩文攝）

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投影鏡頭支援720p解像度，提供自動對焦、梯形校正功能。（蔡浩文攝）

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機背提供HDMI、USB、耳筒及電源接口。（蔡浩文攝）

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Puppy Cube附有遙控器操作，不過實際用途不大。（蔡浩文攝）

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兩側其實是立體聲喇叭，唔需要外接喇叭都夠晒震撼。（蔡浩文攝）

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AnyTouch互動方式結合觸控及投影，任何平面都可以變成觸控屏幕，篤住桌面或地面玩夠過癮。（蔡浩文攝）

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小朋友能夠在桌面上用手指畫畫，隨時隨地發揮創意。（蔡浩文攝）

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由於支援10點觸控，雙人打機流暢又靈敏，絕對冇難度。（蔡浩文攝）

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除了直立式投影到桌上，亦都能夠將機身橫放，投影到牆上，可投影至100吋大畫面睇戲。（蔡浩文攝）