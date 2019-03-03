本日日本：激減50%！京王電鐵出超筍企畫乘車券

想精打細算遊日本，當然要不時留意各交通工具的搭乘優惠，啱啱京王電鐵由即日起，推出了3款專為外國旅客而設的京王線企畫乘車票，當堂為大家慳番筆！連結新宿站與京王八王子站的京王線，沿線可找到近年大熱的賞紅葉熱點高尾山，及人氣主題樂園讀賣樂園（よみうりランド ）等熱門景點，是旅客經常使用的熱門路線。而3款企畫車票，當中有兩款是為到訪高尾山而設的，其中的Mt.Takao+Keio1-day Ticket ，包「京王線．井之頭線1日乘車券」、「高尾山纜車．吊車來回乘車券」及「高尾山猴園．野草園入園券」，售1,680日圓；另一款Mt.Takao+Keio1-day Ticket-Ukai Toriyama- 則包「京王線．井之頭線1日乘車券」、「高尾山纜車．吊車來回乘車券」再加上「高級炭燒料理店Ukai鳥山的Lunch Course」，售6,930日圓。還有一款為到訪讀賣樂園而設的Keio Amusement Ticket-Yomiuri Land ，包「京王線．井之頭線1日乘車券」及「讀賣樂園入園券．機動遊戲3回券」，售2,520日圓。跟個別分開購入比較，最多可慳50%！與此同時，企畫乘車券更有「京王高尾山溫泉/極樂湯」及京王百貨店新宿店等沿線觀光設施的折扣及優惠，讓大家慳得更多。



有興趣的朋友，可於各大旅行社或網上旅遊網站預約及購買，到達日本後到新宿站前地下Shopping Mall內的觀光詢問處「中部地方Information Plaza in京王新宿」領取乘車券。除了Mt.Takao+Keio1-day Ticket-Ukai Toriyama- 外，其餘兩款亦可於該查問處即時購買。



網址：https://www.keio.co.jp/