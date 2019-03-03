瑞士沙夫豪森　酒桶旅店　設備齊全

瑞士北部的沙夫豪森（Schaffhausen），是著名的萊恩河畔古城，亦是產酒重鎮。該市的釀酒歷史早在羅馬時代已開始，當時，該地的葡萄酒由修院僧侶們煉製。千多年後，當地的酒已享負盛名，區內被稱為Blauburgunder的黑皮諾葡萄特別優良，釀出的紅葡萄酒全球追捧，是不少品酒團的必訪一站。而且即使遊客盡情喝多了，也不需打道回酒店，索性醉臥酒桶特色住宿，美酒體驗由內到外，暢懷痛快。



名為魯迪壯麗假期（Rüedi Fasstastische Ferien）的酒桶旅店(房價：每晚CHF85，約HK$672起，包早餐)，位於沙夫豪森市郊17分鐘外的特拉薩丁根（Trasadingen），搭半小時一班的S線市郊火車即可直達。落火車後可見旅店招牌指示方向，隨着幽靜鄉村小路走約8分鐘，就見到魯迪的小莊園。魯迪其實是個有170多年歷史的地道釀酒家族，在特拉薩丁根他們就有6公頃葡萄田，並製造8種紅、白葡萄酒。



酒桶旅店所在的小莊園不在葡萄田裏，一進大門口，迎接我們的是小型試酒中心。酒桶旅店設於莊園後面，分上下兩層共11個房間；下層6間較大，面積13平方米，上層5間則是10平方米的較小類型。酒桶旅店屬於三星級，房間仿照酒桶以全木製造，內裏電視、洗手間、淋浴間、Wi-Fi一應俱全，而面向花園是個大圓窗，倚在窗畔，則可欣賞悠然田園風光。筆者到訪當日旅店爆滿，午後客人都坐在餐廳外有蓋陽台杯酒言歡，好不開心。大家認識後天南地北無所不談，葡萄酒一杯接一杯灌肚，大抵房間近在咫尺，誰醉了幾步便回房間，絕不擔心倒臥街頭。細問之下，客人大多也是單車遊愛好者，踏車在鄉郊最適宜。小莊園餐廳除了早餐，也可提供芝士、水果、熱湯、三文治等輕膳，不過傍晚六點便關門，要找吃需要光顧鄉間小餐館。



小驢

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魯迪酒桶旅店

地址：Zinggen 1, 8219 Trasadingen

交通：從沙夫豪森乘搭半小時一班的S線市郊火車前往特拉薩丁根，車程17分鐘，車資CHF4.8（約HK$38），持歐洲火車證或瑞士交通證免費。

網址：http://www.rueedi-ferien.ch/