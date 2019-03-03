【決性11點】為了錢你可以犧牲甚麼？

金錢會讓人迷失本性，為了錢，有人願意放棄尊嚴、有人願意犧牲色相，甚至出賣愛情，和不愛的人結婚。在金錢面前，你會願意放棄甚麼呢？



Q：假設在你的夢中，你夢到巫師交給你一個盒子，對你說：「這個盒子裝了一個會阻礙你發達的東西，你絕對不能打開它，也不可以對別人提起！」那麼你會將它藏在哪裏呢？



A.書架後面

B.飾櫃最入

C.埋在後園

D.梳妝鏡後



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答案分析

A.放棄興趣

書架是知性和才能的象徵，這反映了你為了錢，願意放棄喜歡的事物，即使你對一份工作沒有興趣，甚至做得辛苦，但只要薪金優厚，你也願意做。



B.放棄家人

家裏的飾櫃旁人只會看到表面的擺設，不會特別留意最入到底隱藏了些甚麼，能夠知道固中秘密的，除了你只有家，這反映你為了錢，願意放棄家人。



C.放棄朋友

屋企後園是個別人從高處可以看清一切的地方，這代表了你是個為了錢，可以無視旁人目光做決定的人，亦暗示了就算身邊好友勸導你，你也不會改變初衷。



D.放棄自我

人每天也會照鏡，打扮好後才可以出門，藏在梳妝鏡後，這暗示了你願意為了錢放棄自我，放棄真正的自己，可見金錢在你的心目中有多重要，能讓你迷失本性。