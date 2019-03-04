電動方程式　Gen2戰車6大必知

全新第五季國際汽車聯會（FIA）電動方程式錦標賽-香港站賽事舉行在即，車手們積極備戰，各車隊戰車亦準備就緒。說到戰車，今個賽季落場的戰車經已全部換上全新第二代（Gen2），配備新空氣動力套件、新Halo碳纖支架、新電池、新輪胎......



1.配上全新設計的空氣動力學套件，不單止帶來新造型，亦帶來更佳的空氣動力表現。



2.首次在駕駛艙導入Halo碳纖支架，為賽車手提供額外保護。



3.搭載耐力更持久的全新電池組，儲電量便增加一倍之多，車手於每場比賽（45分鐘+1個圈）不需再入Pit換車。



4.電力更強，最大輸出功率可高達250kW（+50kW），0-100km/h只需2.8秒（-0.2秒），極速更達280km/h（+55km/h）。



5.專屬18吋Michelin Pilot Sport輪胎，不單止更輕，且成就更低滾動阻力。



6.起用全新電子線控煞車系統，做到更易放易收。