貼心旅人：日本攝影　要講禮儀

香港人又再X出國際，為影靚相擅闖私人地方，搞到日本人都忍唔住出聲譴責，你話幾樣衰呢！雖然去外地旅遊，想影靚相是人之常情，但都要顧及他人感受，做個有公德嘅旅人，今期就介紹幾個日本攝影禁忌，大家知定啦！



別擅闖私人地方

日本真的是一個好美的地方，即使一條橫街，一間民房，都可以拍攝到很美的相片。不過，大家拍攝之餘，也要尊重戶主的私隱，如果想拍攝的景物屬於私人地方，例如房屋漂亮的後院，都要先徵求戶主許可，那就可以光明正大地拍攝了！至於像北海道的名樹，位於私人農田之上，在公路上拍攝當然沒有問題，但想走近拍攝便要留意，因為北海道的山丘，大多屬私人土地或農田，離開公路便可能擅闖了農田。



拍攝路人要得到允許

相信不會有人喜歡無端端成為攝影師的「獵物」，因此在旅途中看到和服裝少女或青春學生妹，禮貌上都要先得到當事人許可。特別要是小孩子，當地是非常保護小孩子的。日本有《防騷擾行為條例》，而偷拍也是騷擾行為之一，只要被攝者感到不安，就可以報警。



美術館內禁止拍攝

不少文青，都喜歡到美術參觀並拍照，不過大家請留意，日本大部分美術館和博物館，館內都禁止拍攝的，即使是允許拍照，一般都禁止使用閃光燈及腳架，以免影響展品及其他參觀者。不過，近年很多美術館都在戶外設置「拍照位」，方便大家打卡啦！例如三鷹之森和藤子不二雄博物館，室內都不准拍照，但戶外花園部分也有展品，則歡迎大家拍照留念。



溫泉內攝影屬犯法

日本溫泉聞名全球，很多人都喜歡自拍溫泉照，但假如有其他客人正在享用溫泉，舉機拍攝不但非常失禮，而且更是犯法。即使沒有其他人使用，一般都不容許客人帶相機入內的，想拍攝溫泉自拍照，除非你是包場或房間有私人溫泉啦。



餐廳內拍攝也要留意

一般來說，餐廳內都准許拍照，但當然別影響其他顧客啦，所以也盡量別使用閃光燈！此外，亦有些食肆是不准拍攝的，例如昔日築地部分場內食肆，由於做本地客為主，會覺得遊客拍攝是不尊重的行為，筆者便試過拿着相機，即使沒拍攝的意圖，對方已經覺得冒犯，畢竟是人家的地方，大家也應遵從。



寺廟神社攝影有限制

至於寺廟神社，一般來說准許拍照的，但畢竟是神聖的地方，請保持安靜，不要愈影愈興奮。近年大概因龍友愈來愈多，特別是櫻花、紅葉等季節，很多神社都不准使用閃光燈及腳架，不准拍攝，並禁止室內進行拍攝，大家也請留意。



袋定呢句

如果遇到不確定能拍照，那麼請記住這句：「写真を撮ってもいいですか？」意思就是：「可以拍照嗎？」問清問楚，便不怕尷尬了！