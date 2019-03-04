呃Like招式 食用花曲奇
2019年03月04日 13:30
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法式花藝曲奇入口鬆化，有濃郁牛油香，加上以食用花作裝飾，自然要相機先食。(莫文俊攝)
在相機先食的飲食新世代，除千奇百怪的創意食物外，一定就是美輪美奐美食造型最吸睛。今日邀請來自法國的美食體驗策展人Christophe Vrignaud教大家利用有機天然的食用花，自製超美的花花曲奇。Christophe指，以食用花點綴及裝飾曲奇餅，可凸顯食物本身的季節性，同時亦可利用鮮花明艷亮麗的色澤，為曲奇餅塗上天然的迷人顏色。Christophe亦指，大家可選用天然有機的食用花，使用前只需將鮮花壓平便可用。
材料：
雞蛋 1隻
糖 120克
橙花香精 數滴
麵粉 250克
牛油 125克
鹽 少許
裝飾：
蛋白 1隻
沙糖 30克
食用鮮花 少許
做法：
1. 混合橙花香精 、鹽、雞蛋及糖，攪拌至奶白色。
2. 加入過篩的麵粉及牛油，輕力拌勻所有材料，搓成圓柱麵糰用保鮮紙包實，放入冰格雪至硬身。
3. 將雪硬的麵糰切成約半厘米厚度，放入預熱至攝氏180度的焗爐焗約20分鐘。
4. 出爐曲奇待涼後，掃上一層蛋白，放上壓平的食用鮮花，再在鮮花上塗上一層蛋白，灑上沙糖後再放入預熱至攝氏170度的焗爐，焗約10分鐘即成。