三界五行：敬畏太歲　消災解難

十二生肖是客觀存在的，早已深入民間，不必執着屬於道教文化還是佛教文化。所謂各師各法，道教修的是「無為」，佛教修的是「破執」，大愛無疆，大智無障，這樣，人就生活得自在自由。



唐朝高僧玄奘大師，從天竺國取回來一批佛經，由唐太宗御賜藏經閣，請他專心翻譯，當中包括《藥師琉璃光如來本願功德經》，內提到在晝夜的十二個時辰，以及四季的十二個月份，十二神將輪流率領各自的部屬守護眾生。這十二個時辰就是十二地支。這十二位神將與星宿有關，鼠是天一、牛是六合、虎是白虎、兔是天后、龍是青龍、蛇是螣蛇、馬是玄武、羊是太陰、猴是太常、雞是朱雀、狗是勾陳、豬是天空。道教也尊崇太歲，《神樞經》就樣說：「太歲，人君之象，率領諸神，統正方位，翰運時序，總成歲功。」太歲相當於「年中天子」，不可冒犯。尤其是與太歲處於刑、沖、破、害、值的位置，如果不懂得趨避，對事業、財富、健康、愛情、家庭，或多或少都會有負面影響；相反，如果應對得宜，就會無禍而有福。



道教把天干地支組合，配上六十位得道成仙的好人，這六十位太歲大都是良臣、名將或道德高尚的文人，一律尊稱為「大將軍」，最為人熟悉的是春秋時代齊國名相管仲，他助齊桓公治國、治軍、理財而令齊國稱霸。犯太歲的人去拜太歲，原來由一位事母至孝的皇帝牽頭的。（待續）



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