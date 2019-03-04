每周一湯：虎乳靈芝川貝陳皮湯　紓緩感冒不適

天氣乍暖還寒，稍一不留神，便容易惹來咳嗽，甚至感冒。享用具有食療功效的湯水，相信是不少家庭的保健之道。擅於炮製靚湯的網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主，今次以虎乳靈芝為主要材料，分享這個潤肺止咳湯水。



虎乳靈芝又稱白靈芝或虎奶，不但能紓緩氣管敏感，也有抗衰老的美容功效。其他材料還有川貝母（功能為清熱潤肺，化痰止咳）、百合（具養陰潤肺，清心安神之效）、南北杏（有潤肺止咳化痰的功效）、無花果（可增加抵抗力）等。此湯味道清甜，可以煲齋湯，又或者加入瘦肉同煲，一於潤一潤肺啦！



【虎乳靈芝川貝陳皮湯】

材料：（4人分量）

虎乳靈芝 1両

川貝母 1両

新會陳皮 1個

百合 1両

南北杏 1両

無花果 4個

瘦肉 1斤（或煲齋湯）



做法：

1.先將材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，用大火煲滾後，再轉用中火煲1.5小時即可。



功效：補肺益氣，潤肺止咳，提高免疫力