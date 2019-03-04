攝取充足抗氧營養，對保持青春很重要。做facial只是修補外在，要真正延緩老化，必須配合飲食，否則當身體的抗氧營養不足，黑斑細紋出現得特別快！我以自身經驗告訴大家，抗氧膠原補充品絕對有效，但必須選擇好的品牌，以及長時間堅持飲用。有網友問，「點解飲兩日膠原飲仲未見效？」我答，「又唔係仙丹！」



食物進入身體，需要24至72小時才完成消化；而抗氧化營養要真正被身體吸收，需要更長時間。一項刊登在美國臨床營養學雜誌上的研究指出，有助皮膚反射紫外線的類胡蘿蔔素，至少需要十星期，才能徹底被人體吸收，發揮作用。而且皮膚以28日為一個更新周期，所以「食補」，需要長時間堅持才有用。



我怕老又怕胖，所以常吃果莓和車厘茄做小食。果莓含豐富花青素，抗氧功效好，又能改善視力，果莓精華特有天然化合物「RVL」，更能增加靜止代謝速率（休息時所消耗的熱量），即使沒有運動，也能燃燒較多熱量！而茄類含有胡蘿蔔素和茄红素，有助抵抗紫外線、加快消化及燃燒脂肪，茄皮是茄紅素最集中的地方，而茄核周圍的膠狀物也含豐富維他命。忙得沒時間吃蔬果時，就會飲用AK安康凍齡果莓飲和抗氧酵精，一杯有齊一日抗氧營養，助我抗老减肚腩。



春夏猛烈的紫外線，是肌膚老化的兇手。UVA會令皮膚老化，UVB則令皮膚曬傷曬黑，導致黑色素沉澱，引起色斑。想今年夏天更安全的跟陽光玩遊戲，今天起，要好好「食補」抗氧。



凍齡果莓飲：由藍莓、巴西莓、山桑子、蔓越莓、覆盆莓、馬奇苺等多種「超級果莓」萃取而成，花青素能對抗自由基，防止膠原蛋白分解；維他命C則能促使膠原蛋白合成，一包有齊一日所需抗氧營養，研究顯示藍莓更有助減肚腩。



抗氧酵精：巴西莓所含抗氧營養是蔬果種類中最高，營養經高科技發酵，更有利吸收，有效減少自由基破壞及促進膠原生成。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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