開季點可以唔着奶茶色？

每逢到換季時分，女士們都希望可以穿出一種新鮮感，顏色固然是關鍵，由冬轉春，不要再穿得黑沉沉，那個顏色才是大熱？雖然色彩權威Pantone選了珊瑚色為春夏大熱，但從街拍所見潮女們最愛的始終是奶茶色，因為百搭易襯，而成為潮人心目中最美又實穿的流行色，還有奶茶色的濃淡可以悉隨尊便，任你挑選最適合的口味。



甚麼是奶茶色？顧名思義就是如奶茶一樣的顏色，屬於大地色系的家族成員，也就是我們熟悉的駝色和卡其的近親，正確地說較接近淺駝色。每到換季時分，大地色系總是人氣之選，今季再加上這個暖色調的奶茶色，柔和中又能超顯氣質，很貼合春日浪漫的氛圍。



巴黎輕奢品牌MAJE及SANDRO今季便帶來一系列駝色和奶茶色的春夏新裝，不論是內搭或外穿都能散發出優雅質感，更營造出巴黎女生隨性的時尚氣質。來到春季怎能沒有乾濕褸這百搭褸款，駝色和奶茶色這經典配色絕對是不敗之選，兩個品牌均帶來不同長度的款式，還有孖襟和單襟選擇，女生們自然可以挑選到最合適的設計。奶茶色西裝套裝就照顧到上班族的需要，奶茶色為這端莊的打扮注入輕鬆的感覺。SANDRO更將柔美的奶茶色融入到束腰風褸，配以鮮明的撞色細節，散發強烈的復古運動風格。從街拍所見，奶茶色肯定是一眾潮人杯茶，因為大街小巷都是奶茶色的蹤影。如果你對於如何去穿搭這個顏色未能真正掌握，就快來看看潮人們的穿搭術，一定可以在她們身上偷師。



化妝：Chris Lam及Kyo Lee

髮型：Ken Leung@Toni & Guy

模特兒：Daria L@Primo