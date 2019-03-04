岡山真庭　雪野走單騎

策馬綠草飛奔，痛快又愜意，如在茫茫白雪中騎馬呢？原來又有另一番淒美感。2月岡山真庭市的蒜山高原，早被隆隆積雪染成一片白色，當地「蒜山馬樂園」的馬大哥，卻原來仍忙得很，因為當地人也會專程來體驗雪地策馬滋味。蒜山馬樂園內有大小馬匹約60頭，當中品種除了有可供騎乘的小馬，還有曾參加日本中央競馬會的賽馬，連世界級馬術選手原田喜市，也是出身這裏。



蒜山馬樂園有一條可個人使用的騎馬路徑，能讓你欣賞到蒜山高原的美麗風景，即使是初次騎馬，也可選擇拖引乘騎體驗，有專人為你拖馬，連3歲小童也可在成人陪同下乘騎。馬仔也非常溫馴，令你可以很安心賞雪，從樹林走到雪野，遠眺蒜山三連山，感覺萬籟寂靜，淒美空靈。除了騎馬，你還可買點紅蘿蔔，慰勞你騎乘的小馬，為食的牠可真像會笑一樣，吃相很「治癒」呢。



蒜山馬樂園

地址：岡山縣真庭市蒜山中福田958-38

營業時間：10:00am-4:00pm（逢周三休）

費用：拖引乘騎1,260日圓（約HK$88）起 / 騎馬3,150日圓（約HK$220）起

網址：http://wwww.hiruzenhp.com

