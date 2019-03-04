沒有明文規定入春後一定要轉妝，但既然身上衣已經變薄，總不成帶着一臉格格不入的冷色風濃妝示人吧？何不換上純淨自然的淡妝，為春日揭開序幕？讓甜美愉悅的色彩，增加旁人對你的好感度？



【裸透光感肌】

提起純淨自然妝容，便即時聯想起裸妝。今季裸妝熱潮繼續大盛，蹤影更頻現於春夏時裝騷上。但今年的裸妝不僅強調無瑕素淨，更追求「自然光感」和「精緻立體感」。要做到這效果，就必須選用具修飾瑕疵及修容提亮功效的粉底，顏色方面宜揀近膚色的，薄薄上完一層後，再配合遮瑕霜修飾黑眼圈、斑點和暗瘡印。然後於蘋果肌、T字位及下巴輕印上亮彩液作Highlight，便可突出輪廓，令底妝倍添立體光感。



若怕偽素顏妝效欠缺生氣，可在兩頰掃上Warm Tone的珊瑚色胭脂，以帶出好氣色。眼妝方面，可先在眼蓋掃上粉色去營造適合春天的透紅粉嫩感，然後由眼窩至眼尾掃上冷調的深啡色眼影提升眼形，再沿眼線印上暖調的啡色眼影，便可映襯出眼珠的通透感。



【清新綠眼線】

春夏本就適合嘗試各種繽紛亮麗色彩，尤其今年用色更流行愈大膽、愈鮮艷愈好！不過若怕大範圍的鮮色妝容太難駕馭，不妨參考天橋上的示範，將清新綠色加在眼妝上，再配合Shimmer色調眼影，令眼睛更大更炯炯有神。



胭脂方面，可配合暖和春日選用磚紅和裸色，混和營造出近膚色的自然泛紅效果。如果想面容看起來更立體突出，也可配合冰粉色和珠光粉金一類的色調做Highlight，再配合粉紅唇色，即時綻放青春活力。



模特兒：Marketa M（Quest）

化妝：Shirley Wong（Nars）

髮型：Kenki Lau（Muse Hair Salon）

服裝提供：Marysia