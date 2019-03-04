Ladies' Night：春天講活力　搵Best Buy要積極

【Sergio幾何元素 玩出鮮明現代感】

Sergio是Sergio Rossi今季發布的全新系列，今次品牌將強烈的幾何元素融入設計，帶來風格鮮明大膽且具現代感的鞋履。

詳細睇：https://bit.ly/2C5qXMu



【Alexander Wang 街頭運動風】

要說近年大熱的街頭風同運動風設計，當數美國品牌。這兩大元素可以說是美國時裝不可少的設計之一，而乘着近年的80、90年代懷舊熱潮下，不少品牌都將當年大熱的街頭運動風格設計重現眼前，就連扎根美國的Alexander Wang，亦以這類設計作為品牌重整風格的頭炮之作。

詳細睇：https://bit.ly/2tOSywU



【House of Holland羊毛膠囊系列 活力街頭風】

近年積極邀請不同時裝設計師合作的The Woolmark Company，今季與充滿玩味風格的House of Holland聯手打造羊毛時裝。The Woolmark Company X House of Holland膠囊系列運用了超柔軟的美麗諾羊毛（Merino Wool）製造，推出共9款單品，設計充滿活力和年輕感覺，讓你對羊毛時裝的印象大大改觀。

詳細睇：https://bit.ly/2XD88tw



【Pure Apparel 寧靜舒展】

無論是做靜態的瑜伽或是激烈帶氧運動，運動服飾最緊要都是柔軟、透氣、富彈性及舒適，令大家可以自由靈活地完成每一個動作。

詳細睇：https://bit.ly/2EIOg0j



【Top Handle Bag街拍爆紅 唔挽你就Out】

每到開季時分，買手袋可說是女生的指定動作，今個春夏季，那個手袋款式最應該入手？大家都知時裝周的街拍向來最能反應今期流行，在最近的時裝周，這款手袋就頻頻在潮人手中出現，說的是Top Handle Bag手挽袋，個個潮人都挽着成為她們最愛的配搭，唔買就Out喇！

詳細睇：https://bit.ly/2C0HilS



【巴西果凍鞋Zaxy 發放俏皮色彩】

夏天你會想起穿甚麼？背心、短裙和熱褲？還當然不少得一對舒適的涼鞋，來自巴西的果凍鞋品牌Zaxy，於今個春夏除帶來多元化的涼鞋款，加上搶眼大膽的色彩選擇，讓你輕易配襯每個吸睛的夏日Look。

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【Cath Kidston SS19 鮮花盛放】

踏入春季，時裝界鮮花即時盛放，以花卉圖案聞名的英國品牌Cath Kidston當然亦不例外。今季品牌更將鮮花盛放的活力同精神帶到日常生活中。春夏主打系列Climbing Blossom以Let Life Blossom為主題，運用亮麗的粉色花瓣及字體圖案形成鮮明的對比，帶來強而有力的感染力，表達出令人窩心和鼓舞的訊息。

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