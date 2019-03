Ladies' Night：春天講活力　搵Best Buy要積極

【Sergio幾何元素 玩出鮮明現代感】

Sergio是Sergio Rossi今季發布的全新系列,今次品牌將強烈的幾何元素融入設計,帶來風格鮮明大膽且具現代感的鞋履。

詳細睇:https://bit.ly/2C5qXMu



【Alexander Wang 街頭運動風】

要說近年大熱的街頭風同運動風設計,當數美國品牌。這兩大元素可以說是美國時裝不可少的設計之一,而乘着近年的80、90年代懷舊熱潮下,不少品牌都將當年大熱的街頭運動風格設計重現眼前,就連扎根美國的Alexander Wang,亦以這類設計作為品牌重整風格的頭炮之作。

詳細睇:https://bit.ly/2tOSywU



【House of Holland羊毛膠囊系列 活力街頭風】

近年積極邀請不同時裝設計師合作的The Woolmark Company,今季與充滿玩味風格的House of Holland聯手打造羊毛時裝。The Woolmark Company X House of Holland膠囊系列運用了超柔軟的美麗諾羊毛(Merino Wool)製造,推出共9款單品,設計充滿活力和年輕感覺,讓你對羊毛時裝的印象大大改觀。

詳細睇:https://bit.ly/2XD88tw



【Pure Apparel 寧靜舒展】

無論是做靜態的瑜伽或是激烈帶氧運動,運動服飾最緊要都是柔軟、透氣、富彈性及舒適,令大家可以自由靈活地完成每一個動作。

詳細睇:https://bit.ly/2EIOg0j



【Top Handle Bag街拍爆紅 唔挽你就Out】

每到開季時分,買手袋可說是女生的指定動作,今個春夏季,那個手袋款式最應該入手?大家都知時裝周的街拍向來最能反應今期流行,在最近的時裝周,這款手袋就頻頻在潮人手中出現,說的是Top Handle Bag手挽袋,個個潮人都挽着成為她們最愛的配搭,唔買就Out喇!

詳細睇:https://bit.ly/2C0HilS



【巴西果凍鞋Zaxy 發放俏皮色彩】

夏天你會想起穿甚麼?背心、短裙和熱褲?還當然不少得一對舒適的涼鞋,來自巴西的果凍鞋品牌Zaxy,於今個春夏除帶來多元化的涼鞋款,加上搶眼大膽的色彩選擇,讓你輕易配襯每個吸睛的夏日Look。

詳細睇:https://bit.ly/2IPgzyo



【Cath Kidston SS19 鮮花盛放】

踏入春季,時裝界鮮花即時盛放,以花卉圖案聞名的英國品牌Cath Kidston當然亦不例外。今季品牌更將鮮花盛放的活力同精神帶到日常生活中。春夏主打系列Climbing Blossom以Let Life Blossom為主題,運用亮麗的粉色花瓣及字體圖案形成鮮明的對比,帶來強而有力的感染力,表達出令人窩心和鼓舞的訊息。

詳細睇:https://bit.ly/2EJFfUO