Hyundai KONA Electric　小型電動SUV抵港

今年不少汽車品牌都有電動車型引入香港，無論是品牌選擇，以至車款選擇都將會更多，未來的電動車市場定必愈來愈精彩。最近韓系龍頭現代汽車（Hyundai），便引入了以小型電動SUV作定位的全新KONA Electric。



續航力、充電時間，以至充電的地方是不少香港車迷選購電動車的兩大考慮因素。新公布財政預算案中，政府將撥款增建政府停車場提供的電動車公共充電器至1,700個，並表示會研究方法鼓勵在現有樓宇停車場安裝電動車充電設施，加上電動私家車「一換一」計劃的申請資格已進一步放寬，或多或少會加強了車迷轉揸電動車的決心。



規格表

車型：四門五座位電動SUV

馬達：永磁同步電動馬達

電池容量：39.2kWh高壓電池

馬力：100kW（136ps）

扭力：395Nm

傳動：單速減速齒輪

0-100km/h：9.7秒

續航力：312km

驅動：前置馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣；（後）多連桿

制動：（前）通風碟；（後）實心碟

車身體積：4,180×1,800×1,570mm（長×闊×高）

