Hyundai KONA Electric 小型電動SUV抵港
2019年03月04日 22:00
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全新抵港的KONA Electric，備有39.2kWh和64kWh兩個版本選擇。拍攝車屬前者，擁有312km續航力。（張錦昌攝）
今年不少汽車品牌都有電動車型引入香港，無論是品牌選擇，以至車款選擇都將會更多，未來的電動車市場定必愈來愈精彩。最近韓系龍頭現代汽車（Hyundai），便引入了以小型電動SUV作定位的全新KONA Electric。
續航力、充電時間，以至充電的地方是不少香港車迷選購電動車的兩大考慮因素。新公布財政預算案中，政府將撥款增建政府停車場提供的電動車公共充電器至1,700個，並表示會研究方法鼓勵在現有樓宇停車場安裝電動車充電設施，加上電動私家車「一換一」計劃的申請資格已進一步放寬，或多或少會加強了車迷轉揸電動車的決心。
規格表
車型：四門五座位電動SUV
馬達：永磁同步電動馬達
電池容量：39.2kWh高壓電池
馬力：100kW（136ps）
扭力：395Nm
傳動：單速減速齒輪
0-100km/h：9.7秒
續航力：312km
驅動：前置馬達、前輪驅動
懸掛：（前）麥花臣；（後）多連桿
制動：（前）通風碟；（後）實心碟
車身體積：4,180×1,800×1,570mm（長×闊×高）