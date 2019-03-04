【決性11點】女友想睇我「表演」？

性格正經嘅男性係咪真係會吸引到女性？如果好似呢位男網民咁嘅話，相信任何女仔都會畀佢激親。話說有位男網民早前喺網上發問，問大家佢個女友係咪暗示想熱親。佢自稱同女友拍拖一年多少少，平時最多只係咀咀，從未試過有更加親密嘅接觸。佢話：「喺幾個星期前開始，女友成日問我男人點樣解決自己嘅生理需要。我起初唔願答，但佢問得幾問我咪同佢講用隻手捽捽吓，佢聽完後自此就經常嗌我試畀佢睇吓，我梗係唔制啦！有次我索性問佢係咪想做，佢就即刻嬲嬲。其實佢想點呢？」



網友神回應：



孑孓八：遇着你咁嘅男友我都嬲啦！唔通你想個女仔同你講：「係呀！我好想同你做呀！」咁咩！如果佢真係咁同你講嘅話，你咪又會諗埋其他嘢，你話你係咪蠢吖。



LongSong：我覺得佢其實想同你做吓生物研究啫，冇乜嘢嘅，你咪試畀佢睇吓囉，反正你又唔會蝕底嘅。最多佢睇完後，你叫佢做番份報告畀你，咁你覺得呢個做法係咪會啱你心水啲？蠢！



型男正好眠：佢想點你唔係唔知呀？如果你真係唔知嘅話，你真係咪拍拖啦！佢好明顯暗寸緊你，點解拍拖咗咁耐對佢一啲幻想都冇，係咪自己解決就得呀，蠢！



衝A望豬：我認為佢想搵理由發你脾氣而已，其實咁嘅女仔真係要唔過，因為佢嘅要求認真過分，點可以叫你捽畀佢睇呢？應該直接訂埋酒店房，然後沖埋涼瞓埋上床嘛。