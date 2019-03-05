時間令痛苦都醫好---多人病估歌仔

最近呢，真係朋友仔圍埋都是戴口罩的，而且十個有九個都是感冒，所以今日的答案已經唱埋畀大家聽---湯寶如的《感冒》。



因為參加1990年第九屆新秀歌唱大賽而入行的湯寶如（湯記〉，雖然唱入了決賽卻未有得獎，於同年年底，湯記再以演繹者身份參加第2屆CASH流行曲創作大賽，並奪得冠軍，因此而得到寶麗金唱片公司的試音機會，翌年便正式簽約，成為寶記旗下的小花之一。初出道時，湯記以一頭短髮突圍而出，那年頭大部分女歌手都以周慧敏作目標，但個個都想做玉女，唔通個個都做到玉女？所以湯記的短髮型象非常突破，加上她未出個人專輯就有機會與張學友合唱《相思風雨中》，令其在新人中備受注目，及後湯記正式推出個人專輯，當然不能浪費了短髮型象，所以第一首主打《絕對是個夢》都是一首快歌。



由於刻意走唱跳女歌手路線，新鮮感過後，唱片公司都有刻意為湯記挑選慢歌，乘着由Tom Hanks、Meg Ryan主演的愛情電影《緣分的天空》（Sleepless in Seattle）於全球大賣的熱潮，填詞人陳少琪以電影作藍本，寫下了同名歌曲《緣分的天空》，為湯記造就了第一個小高峰。及後推出的作品，口碑雖好，但好像承接不到《緣分的天空》的優勢，幸而就在這一刻，湯記推出了《感冒》。夕爺以感冒比喻失戀，真是貼切得「心突然的隱隱痛」，希望失戀的人就當生了一場感冒，總有痊愈的一天，你說這一首歌詞多麼唱入心！加上有藥廠見這首歌大受歡迎，便連隨邀請湯記拍攝相關傷風藥廣告，更順理成章把《感冒》作為廣告歌曲，真是一次「病得合時」的大團圓結局。在天時地利人和的情況下，《感冒》的成績相當不錯，既成為湯記一首經典熱唱，也是入行以來首支四台冠軍歌，年底結算成績時也奪得該年度「十大中文金曲獎」，不過一場感冒的威力並沒有持續太久，整個唱片行業開始面對不景氣，湯記於1998年約滿唱片公司後亦暫別歌壇，期間當了媽媽，也偶然到內地演出，一直到2017年，湯記才與薛家燕、黎小田及曹永廉一起主持大台的懷舊音樂節目《流行經典50強》，雖然和少女時期比較，湯記圓胖了，但唱功及狀態仍然在狀態中，粉絲反應很正面，湯記後來不但繼續主持續篇，也乖着加入樂壇25年而舉行周年紀念演唱會，可說是一次中場小高峯，也再一次證明，所謂的起跑線其實都只是當時風景，路遙遙箇中起跌，實非人為能所預測，不過做人永遠要有兩手準備就必須了。







《感冒》

作曲：Robert Seng

作詞：林夕

主唱：湯寶如



等 漸漸會成為好習慣

流連一番 無聊一番 等新出的襯衫

等 若是再能捱過多一晚

便會醫得好心內舊患 全憑愉快的晚餐

時間令痛苦都醫好 戀愛命運就像感冒

誰人又會受傷到老 亦難幸福到老

為何去又來也不知道

誰也沒法可免疫吧

失戀都似是斷斷續續感冒吧

完全在意料中變化 或長或短進化

治療那來又去的感情

不可怕



可 利用最便宜的代價

從誰的家 和誰的家 修好心中創疤

可 日夜也埋頭醉心工作

最好出一身一臉熱汗 痊愈便靠這配方

時間令痛苦都醫好 戀愛命運就像感冒

誰人又會受傷到老 亦難幸福到老

為何去又來也不知道

誰也沒法可免疫吧

失戀都似是斷斷續續感冒吧

完全在意料中變化 或長或短進化

治療那來又去的感情

不可怕



時間令痛苦都醫好 戀愛命運就像感冒

誰人又會受傷到老 亦難幸福到老

為何去又來也不知道

誰也沒法可免疫吧

失戀都似是斷斷續續感冒吧

完全在意料中變化 或長或短進化

治療那來又去的感情

不可怕





聽歌時間：https://bit.ly/2XvZNYd

