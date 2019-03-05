三界五行：拜太歲　最緊要誠心

金章宗的母親患重病，群醫束手無策，他到北京太極宮（現名白雲觀）上香祈福。此觀是道教全真派三大祖庭之一，始建於唐玄宗開元二十九年，供奉太上老君，原名天長觀，宋代改名為太極宮。元代成吉思汗詔令邱處機統領天下道教，並賜太極宮為邱處機作息起居、修煉、授徒之所，邱處機道號長春子，把太極宮改名為長春觀。他羽化登仙後，眾弟子在觀內建處順堂供奉。元末明初，長春觀遭戰火焚毀，但處順堂卻安然無事，朱元璋接受劉伯溫意見，重建長春觀，並改名為白雲觀。



說回金章宗請教道長如何才可以令太后消災解難？道長替皇太后推算命盤，告知皇太后犯太歲，吩咐金章宗誠心禱告。金章宗許了一個善願，如果太后能過此關，一定重修此道觀（當時仍稱為太極宮），結果皇太后病愈，金章宗重修此觀，並在觀內加建一座「丁卯瑞聖殿」（太極宮改名白雲觀時，丁卯瑞聖殿也改名為元辰殿），皇太后生於丁卯年，丁卯太歲就是她的「本命元辰」。殿內供奉斗姥天尊及其統領的六十位太歲大將軍。自此，每年元宵，金宗章都來「丁卯瑞聖殿」為太后祈禱作福，官民有樣學樣，每年新春，不論有沒有犯太歲，都前來上香，便成了拜太歲的習俗。今時今日，各地道觀、道場，仍然傳承這習俗，不過，各處鄉村各處例，拜太歲的禮儀不盡相同，甚至所供奉的元寶香燭也有所規限，但善信都相信，只要心誠，一定得到太歲保佑。



方向宇