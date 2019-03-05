旅遊考考你：昭和逃獄之王點逃出網走監獄？

「無自由失自由，傷心痛心眼淚流……」《鐵窗紅淚》的幾句歌詞，似乎道盡坐監的慘況，但來到北海道網走市，卻有不少人希望「入獄」！當然唔係去犯事坐監，實情係當地有個博物館「網走監獄」，可以讓你走進充滿歷史價值的監獄建築，並對鮮為人知的囚犯生活有更多認識，到此一遊保證大開眼界！



1973年位於網走市的網走刑務所宣布改建，網走新聞社的老闆佐藤久發起了保育運動，最後花了9億日圓，將該處建築搬到1983年開設的博物館網走監獄作保存及展示。館內建築大部分是明治及大正時代興建的過百年建築，當中廳舍、教誨堂、舍房和中央看守所，及舊網走刑務所二見岡監獄分所均列為重要文化財產。要數最有睇頭的，必定是成五翼放射狀的舍房，亦即是監倉！分別有3至5人的合宿倉，也有重犯專用的個人倉，而且設有橡膠假人，讓大家更易理解當時情況。



有人入獄，當然也有人逃獄，網走監獄便出了個昭和逃獄之王白鳥由榮。他不用工具挖土鑿牆，而是每日用熱湯淋在木和鐵混合的門框上，讓鐵枝生銹繼而爆開木框，花了半年時間便能全身而退，而場內高處更放有欲爬走的白鳥假人呢！



博物館網走監獄

地址：網走市字呼人1-1

開放時間：9:00am~5:00pm

門票：￥1,080（約HK$76）

網址：https://www.kangoku.jp