6位女設計師品牌　獨家Tee賀婦女節

為慶祝國際婦女節和支持女性權益,NET-A-PORTER特別與6個女性設計師品牌合作推出獨家Tee系列,收益所得將捐獻給非牟利組織 Women for Women International,為生活在飽受戰火摧殘國家的女性重建新生活。(互聯網)

今個星期五就是「三八婦女節」,雖然並非香港法定假期,但這個節日對女生們卻有重大意義。為慶祝三八婦女節和支持女性權益,NET-A-PORTER特別與6個女性設計師品牌合作推出獨家Tee系列,包括Victoria Beckham、Isabel Marant、Ellery、Rosie Assoulin、Alexa Chung 以及 Perfect Moment,收益所得將捐獻給非牟利組織 Women for Women International,為生活在飽受戰火摧殘國家的女性重建新生活。



每個Tee設計都反映出品牌對於推廣女性權利和勇氣的詮釋。Alexa Chung 的設計強調女性特有的勇敢和力量,用純潔來形容她們的心靈,並對女性所釋放出的能量感到讚嘆。



Victoria Beckham 的設計圍繞姐妹情和同理心,通過手寫的「I am her」(我是她)標語以團結全球女性。Isabel Marant 的 Tee印有振奮人心的「You Go Girl! 」(加油女孩!)鮮色標語,鼓勵並頌揚女性力量。Perfect Moment 則以女性勇氣為靈感,通過歌頌女性傳遞出強大的信息。