大健事：5大花茶解春困　疏肝又醒神

俗語說︰「春雨綿綿正好眠」，在中醫的角度，春季天氣潮濕，人體容易受濕邪侵犯，因而產生困倦的狀態。適逢雨季將至，不想終日渾渾噩噩，聽聽中醫師梁尹倩（Cinci）的建議，適量飲用健康花茶，不只有提神之效，更可趁春天肝氣旺盛時，疏肝解鬱；不過，飲用花茶也有一些需要注意的地方，請參考：



【花茶禁忌】

•花茶要現泡現喝，避免隔夜

•不宜空腹飲用

•飲用量一杯起兩杯止，多喝反會引起胃脹、腹瀉

•花茶多有活血成分，不建議女士月經期間或孕婦飲用

•選購有信譽商戶購買花茶，以防農藥超標





【春季花茶】

1.茉莉花荷葉茶

材料：茉莉花9克、荷葉9克、扁豆衣9克

做法：荷葉剪成絲，全部材料放入保溫瓶，加入熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗5分鐘，聞到花香即可。

功效：理氣祛濕、適合受春困影響的疲倦、胃脹、四肢重墜或水腫徵狀。



2.玫瑰青皮茶

材料：玫瑰花9克、青皮6克、陳皮6克

做法：陳皮、青皮切絲備用，全部材料放入保溫瓶，加入熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗1分鐘，聞到花香，加入青檸片及冰糖即可。

功效：疏肝理氣。能緩和壓力情緒及精神壓力導致的胃脹不舒等徵狀。

注意：玫瑰花活血，月經期間及孕婦忌服。



3.洋甘菊合歡花茶

材料：洋甘菊9克、合歡花6克

做法：將材料放入保溫瓶，加入熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗5分鐘，聞到花香即可。

功效：解鬱安神。紓緩精神壓力大、心情不悅、胸悶、失眠等徵狀。



4.月季素馨花茶

材料：月季花、素馨花、茯苓9克、陳皮6克

做法：將材料放入保溫瓶，加入熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗5分鐘，聞到花香即可。

功效：疏肝行氣解鬱，紓緩精神壓力、經常嘆氣等徵狀。

注意：月經期間及孕婦忌服。



5.桂花青檸茶

材料：桂花約1茶匙、青檸2-3片、冰糖適量

做法：桂花放入保溫瓶，加入熱開水沖洗一遍，再加入熱開水焗1分鐘，聞到花香，加入青檸片及冰糖即可。

功效：桂花的香氣可振奮精神，亦能紓緩頭痛及精神緊張，有醒神的作用。

