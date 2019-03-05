食得落肚嘅魔幻水晶球　

呢個咁夢幻嘅水晶球，睇唔到未來但就可以食落肚，因為呢個係由啫喱整成嘅！網站tasty.co教大家炮製出超吸睛的藍色啫喱球，首先將原味啫喱混合物倒入冰波模內，凝固後利用牙籤拮出小孔，倒入溶化了的銀色珍珠溶液，雪凍凝固後，再倒入加了藍色夏威夷糖和士多啤梨糖漿的寒天混合物，待整個冷卻凝固後，藍色啫喱圓滾滾，遠看就似一粒小水滴，近看會看到藍色啫喱內有點點銀色珍珠，既似蔚藍海洋、又似閃閃銀河，靚到唔捨得食。

https://tasty.co/recipe/galaxy-clear-jelly-cake



水凝啫喱材料：

寒天粉 15克

糖 2茶匙

水 1杯



藍啫喱材料：

藍色夏威夷糖漿 1/4杯

士多啤梨糖漿 1/8杯

寒天粉 1/4杯



其他材料：

銀珍珠糖 1湯匙

熱水 1湯匙



做法：

1.銀色珍珠糖加熱水拌勻至溶化，備用。

2.水凝啫喱中的糖和寒天粉混合，加入水中大火煮溶，再以細火煮2分鐘，隔冰水降溫，倒入冰波模具中，冷藏10分鐘，在啫喱表面拮細孔，倒入銀色珍珠糖水。

3.藍啫喱所有材料大火煮勻，細火煮2分鐘，隔冰水降溫，倒入冰波模中冷藏約30分鐘，倒模便成。