本日日本：咁得意？多啦A夢成班老友變咗食玩

多啦A夢最新電影《大雄的月球探測記》日本啱啱上畫，而香港要到暑假先有得喺戲院睇，真係等到頸都長，與此同時日本呢期亦推出了不少跟食有關的多啦A夢玩意及花臣，而且手工及造型趣致，認真恨死隔籬！其中首推要入貨的，是玩具商Bandai於昨日推出的COO’NUTS Doraemon食玩系列，簡單講該玩意係一個高約4.3cm的迷你不倒翁，今次的Doraemon系列共有16款，包括有多啦A夢、多啦美、大雄、靜香、小夫、胖虎、技蘭及世修8位角色，造型方面包括了戴有竹蜻蜓及攞出隨意門等道具的多啦A夢及多啦美，而其他角色則各有不同表情，當中最特別的，應該係對大雄「鹹濕」行為發怒的靜香！呢款食玩現於日本的超市及便利店發售，各售200日圓。



網址：http://www.bandai.co.jp/candy/coonuts/doraemon/

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日本老麥有多啦開心樂園餐



電影《大雄的月球探測記》播放中，假如你想買入該電影的相關玩具，就不妨到日本麥當勞幫襯，事關當地老麥會於3月8日起會推出以《大》電影為概念的開心樂園餐，有多達8款玩具（另加一款神秘玩具），注目作有電影中登場的角色月兔（ムービット），及多啦A夢駕駛的兔車（ウサギカート）玩具，加上還有竹蜻蜓及隨意門等化身而成的玩意，算是OK吸引！要留意該系列的開心樂園餐會於3月8日至21日推出第1彈（其中4款），於3月22日至4月4日推出第2彈（其餘5款），而4月5日起則會9款同時見街，而神秘玩具要在第2彈先會登場。留意這款開心樂園的盒子會採用了多啦A夢跟月兔的Design，而於3月9日及10日幫襯的話更會附送填色紙，有買趁手了。每份售460日圓起。



http://www.mcdonalds.co.jp/

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Aeon有多啦芝士撻



芝士撻又關多啦A夢事？答案係Yes！即日起於日本的Aeon門市冷凍甜品售賣場可以搵到多啦A夢撻（Doraemon Tart），這款甜品於上個月月底才登場，賣點係撻面特別加上了印有6款多啦A夢圖案的透明膠片，而當中圖案的共通點是，多啦A夢都係伸晒脷，流露出一副好滋味的表情，感覺當堂加晒分！而芝士撻的直徑為85毫米，除了撻皮鬆脆，芝士味亦夠濃郁，粉絲們有冇興趣試味？售價各店不同。



網址：http://www.bandai.co.jp/candy/products/2019/4549660339526000.html

