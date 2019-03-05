佐治‧米高私藏珍品　倫敦上拍

三奪全英原創音樂大獎（Ivor Novello Awards）年度作曲人大獎的已故傳奇巨星佐治‧米高（George Michael），集歌手、作曲家及創意奇才於一身，全球唱片總銷量超過一億張，代表作包括《Careless Whisper》、《Last Christmas》等。音樂以外，佐治‧米高也是一位藝術收藏家，透過參觀藝廊及藝術家的工作室，與許多英國藝術家成為好友，其珍藏反映他對前衞創意的熱愛。



佐治‧米高逾200件私人珍藏的藝術品將於3月中在倫敦一場拍賣會上拍，當中包括「英國青年藝術家運動」」（Young British Artist movement）主要成員之出色作品，呈現這位巨星跟同年代藝術大師的對話。至於整場拍賣的焦點，首推Damien Hirst的《不完全真相》（2006年作），此畫是《自然歷史》系列的代表作，藝術家以甲醛保存動物的標本及內臟，展現震撼的景象，深刻地探討生、死、藝術、信仰與科學之間的關係。值得一提，拍賣所得收益將會用作延續佐治‧米高的慈善工作。