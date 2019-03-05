生活夜校：V-Tuber熱潮來臨　到底是甚麼？

大家平時睇YouTube，都不會錯過由人氣YouTuber主持的節目，而最近新流行的V-Tuber亦開始愈來愈普及，到底V-Tuber是甚麼？V-Tuber的全名是Virtual YouTuber，簡稱V-Tuber，其實V-Tuber都是人，不過是透過電腦技術將自己的樣子化身成一個3D的虛擬身份數碼形像，主持節目時會利用動態捕捉技術，令真人做甚麼動作表情，螢幕上的數碼形像亦可實時做同一動作表情，令V-Tuber可實時與粉絲直播對話，亦能主持節目，甚至唱歌開演唱會，而且由於外形是數碼形像，所以想換衫、減肥，染髮，都是很簡單。



V-Tuber現時在日本非常流行，當中的Kizuna AI 絆愛不單主持節目，更開辦虛擬演唱會，亦有為耳機品牌賣廣告，基本上就與真人YouTuber一樣，而且V-Tuber不用擔心緋聞或失言，比真人安全和容易控制。雖然在日本亦曾試過有網民踢爆，某V-Tuber的數碼形像是超可愛的美少女，但其實背後真正身份是一個中年阿叔，但亦無阻日本粉絲迷上V-Tuber。