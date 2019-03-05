決性11點：激烈運動後頭暈　缺氧？太亢奮？

Q：我今年23歲，在上年的情人節認識了男朋友，我們一起常有親密關係，但近來不知道是甚麼原因，在性行為之後，我都會感到頭暈，特別是獲得性高潮，頭暈更加嚴重，要先臥床一會，靜止整個人，大約幾分鐘才可以下床。我們都算做得幾激烈，會轉換幾次姿勢，做到滿身大汗。請問這樣的話，有沒有問題？我以前身體不太好，幾年前曾有貧血，但現在已經正常了，為甚麼會這樣，是不是因為未食飯空肚做愛？



張小姐



A：做愛期間及完事後覺得頭暈，需要注意兩件事情：第一，如女方在做愛期間感頭暈，雙方應稍停一陣子，讓身體紓緩一下，回復後女方平躺，男方動作不要太劇烈。如女方在完事後感頭暈，不要四處走動（例如去洗澡或喝水），以免失平衡，妳待在床上讓自己先行休息的做法正確，你可以和男朋友一起小睡片刻，待「回氣」之後才下床。第二，貧血患者在劇烈運動時易感覺頭暈和四肢乏力，如妳肯定自己已沒有貧血，亦應檢測恆常血壓是否正常和穩定，血壓偏高和偏低都會有影響。



若身體情況大致健康，為甚麼會因性愛而頭暈？這主要是因為缺氧所致。床第生活可以是慢條斯理的、慵懶的；也可以是激烈的、動作快的、姿勢多變化的。性行為正如其他運動一樣，做得愈是劇烈，身體需要供給愈多氧氣。伴侶們一般於做愛時，也會把窗戶關起來，以免聲浪擾人和引起尷尬。如果性生活場所或家居環境翳焗，尤其是夏季暑熱，冷氣調校的溫度不合適、抽風不好，便容易令人缺氧而導致頭暈，所以做愛時絕不能省冷氣，室內溫度要適中，不能太熱或太冷，太熱會頭暈，太冷或讓冷風直吹身體則易着涼，伴侶亦應準備大毛巾印走汗液，以防止感冒。



而一些平常缺少運動鍛煉的女性，在性行為過程中，一旦進行得較激烈例如對方猛力進攻抽插，或由女性作主導角色，例如女上男下的騎坐性交姿勢等，容易令女性一時間適應不來，呼吸不順而導致有點不適，通常先是感到頭暈腦漲。若有性高潮，則血液運行更快、性神經系統亢奮，更加會頭暈。所以例如法國人才會形容性高潮的感覺為「小死」，這正是形容伴侶到達性愛高峰時候，慾仙慾死的感覺，既包含快感又有不適。只要是血壓正常、沒有貧血、不是正患感冒等，性愛所引起的頭暈並不礙事。建議你立即量度血壓，定期做身體檢查，確保身體健康狀況良好。不論男女，如遇身體不舒服時，不要勉強做愛，而在過餓或過飽時也不應做愛，完全空腹做愛易引致體力透支，或過飽做愛會引致消化不良、胃痛及嘔吐，可於性愛兩小時前吃少量東西補充能量並保持胃部舒暢。



李偉儀